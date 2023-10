Iván Charria: esposa, hijos, por qué salió de RCN y con qué proyecto regresó

Iván Charria fue uno de los rostros más populares de la televisión colombiana en la primera y segunda década de los 2000, pues participó durante 9 años como presentador del programa de chismes El Lavadero, junto a Mabel Cartagena, ‘La Negra’ Candela y Rodrigo Castro. Posteriormente, se convirtió en el director de Muy Buenos Días, matutino conducido por Jota Mario Valencia.

Sin embargo, no todo fue color de rosa para ‘Chicharria’, como le llamaban en RCN Televisión, pues se llevó una sorpresa al quedar por fuera de los planes de canal, así como de RCN Radio, en el que era locutor de El tren de la tarde.

Iván Charria también hizo parte de un proyecto para RCN, en plena pandemia, en el cual participó junto a Ana Karina Soto, pero este no prosperó Fotografía por: Instagram Iván Charria

¿Por qué se fue Iván Charria de RCN?

En entrevista con Pulzo, el famoso presentador explicó las razones por las cuales salió de El Lavadero y de Muy Buenos Días. Además, contó a qué se dedicó en años posteriores.

“Llegó gente nueva y ellos tomaron decisiones. No solamente salí yo, salió mucha gente de otros programas porque tomaron la decisión de hacer algo nuevo. Hoy le agradezco a Dios que me hayan sacado de RCN, eso es lo que necesitaba para seguir con mi empresa (...) Pero mi salida no fue por nada en especial, ni porque me haya robado algo”, comentó entre risas, fiel a su estilo irreverente y picante, que le hizo merecedor del cariño del público.

En cuanto a su salida de RCN Radio, agregó: “No fue nada fácil, no fue nada fácil. A mí me avisan un viernes, yo quedé en ‘shock’, pero yo ya lo veía venir. Ese año tuve que ir al médico por el estrés y uno percibe cuando la onda no está bien”.

¿Quién es la esposa de Iván Charria?

La mujer, de apellido Macías, es ingeniera industrial de la Universidad Católica. Fue justamente allí donde ambos se conocieron hace más de 33 años, pues, aunque pocos lo sabían, Iván es graduado de esta carrera, pero nunca la ejerció.

De hecho, fue por medio de una historia de Instagram que el popular ‘Chicharria’ contó parte de esta historia de amor, detallando que su noviazgo duró más de 10 años, hasta que por fin se juraron amor eterno en el altar.

Iván Charria y su esposa conforman una bella familia, integrada también por sus dos hijos: Tomás, quien es un apasionado por el fútbol; y María José, que tiene 20 años y está en la universidad. Con ellos viaja constantemente y siempre les dedica amorosos mensajes a través de sus redes sociales.

El nuevo proyecto de Iván Charria en RCN Televisión

Desde hace un tiempo, el canal se contactó de nuevo con el bogotano y le abrió las puertas a lo grande, pues llegó para ser el director de Hola, gente, un nuevo programa de entretenimiento en el que compartirá con talentos como Zulma Rey, Salomón Bustamante, Paola Usme y Camilo Arévalo.