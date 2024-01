Impresionante. Estos son los famosos que han muerto en enero del 2024

A lo largo del primer mes del año, el entretenimiento mundial se ha enlutado con la partida de diversos artistas. Algunos partieron luego de enfermedades propias de la adultez, otros lamentablemente fallecieron inesperadamente en circunstancias que incluso en algunos casos no ha sido de todo esclarecidas. Aquí un recuento de quienes han partido.

La actriz Glynis Johns actriz, bailarina y cantante británica, recordada como Winifred Banks en Mary Poppins y quien tenía 100 años, falleció el pasado 4 de enero.

También el 4 de enero el actor alemán, nacionalizado en Estados Unidos, Christian Oliver, de 51 años, murió en un accidente de avioneta ocurrido en la isla de San Vicente y las Granadinas. El artista viajaba con sus dos hijas Madita Klepser y Annik Klepser, de 10 y 12 años, que también fallecieron.

Ese mismo día, el actor estadounidense David Soul murió. El artista que se hizo popular como Ken Hutchinson, Hutch, el policía de la serie Starsky y Hutch tenía 80 años. La esposa fue la encargada de dar la noticia.

El 5 de enero fue el empresario mexicano Carlos Bremer quien falleció, tras haber sido hospitalizado por un desvanecimiento días antes. El líder del Grupo Value y uno de los mejores amigos de Luis Miguel, tenía 63 años.

Franz Beckenbauer, el exfutbolista alemán que luego fue técnico y directivo murió a sus 78 años, el pasado 6 de enero. Estaba bastante enfermo y su salud había encendido las alertas desde hace varios meses.

Más recientemente, el 27 de enero fue el empresario, presentador y actor colombiano Julio Sánchez Vanegas, quien falleció. El padre del destacado Julio Sánchez Cristo había nacido en Guaduas, Cundinamarca hace 93 años. Sánchez Vanegas fue propietario de la productora de televisión Producciones JES que realizó musicales, novelas y transmisiones especiales.

Por su parte, el actor mexicano Adan Canto, de producciones como X-Men El presidente designado y The Cleaning Lady falleció a los 42 años a causa de un cáncer de apéndice. Su muerte se produjo el 8 de enero y solo hasta ese día se hizo público que el también cantante, llevaba meses luchando contra la enfermedad.

El 12 la influencer de Brasil, Mila de Jesús murió a los 35 años. Su partida causó conmoción y ocurrió luego de un infarto. Mila era madre de cuatro hijos. En el pasado había causado gran admiración tras lograr un cambio de aspecto físico pues bajó más de 15 kilos.

Alec Musser falleció el 12 de enero a los 50 años. Después de un tiempo de silencio se estableció que el actor de I wanna be a Soap Star o All my children murió por suicidio. El artista fue hallado en su casa en Ciudad del Mar, California.

David Gail, popular por sus papeles en las series Clase de Beverly Hills y Hospital General, falleció el 16 del mes a los 58 años. Fue su hermana, Katie Colmenares, quien dio a conocer la noticia en sus redes sociales. En principio, hubo rumores de abuso de drogas, pero luego se estableció que fue un paro cardiaco el que ocasionó su muerte.

