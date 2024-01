Muere sorpresivamente actor de ´Clase de Beverly Hills 90210´ a los 58 años

Beverly Hills 90210, traducido al español como Clase de Beverly Hills, fue una de las series más exitosas en la década de los 90. La producción, creada por Aaron Spelling uno de los gurús de la televisión norteamericana, mostraba la vida de unos jóvenes adolescentes y ricos californianos que debían sortear los retos y obstáculos que vivían como integrantes de millonarias familias. El lujo y la modernidad se visibilizaban cada domingo en la televisión colombiana. El éxito de la trama fue tal que la serie alcanzó la escuela secundaria, la universidad e incluso la vida adulta de sus protagonistas Brian Austin Green, Luke Perry, Jennie Garth, Tori Spelling, Gabrielle Carteris, Shannen Doherty y Jason Prestley.

En marzo del 2019 falleció el primer integrante del elenco original. Luke Perry murió cuando sufrió un derrame cerebral. Ahora trascendió que David Gail, el actor que interpretó a Stuart Carson, el prometido de Brenda Walsh, encarnada por Shannen Doherty, murió inesperadamente este fin de semana. Curiosamente, Doherty lucha contra el cáncer desde el 2019 y hace pocos meses le dieron la noticia de que había hecho metástasis.

David encarnó al prometido de Shannen Doherty (Brenda Walsh) en Beverly Hills 90210 Fotografía por: Instagram cuenta serie

Fue su hermana Katie Colmenares, quien reveló en sus redes sociales que el también modelo había fallecido a los 58 años.

“Apenas ha habido un día en mi vida en el que no estuviste conmigo, a mi lado, siempre mi compañero, siempre mi mejor amigo, listo para enfrentar cualquier cosa y a cualquiera conmigo. Te abrazaré muy fuerte. Todos los días en mi corazón, hermoso, amoroso, increíble y feroz ser humano, te extraño cada segundo de cada día, para siempre, nunca habrá otro”, escribió la hermana del actor.

También te puede interesar: Piqué y Clara Chía pospusieron su matrimonio y no tendrán hijos. Aquí las razones

Lo que ha llamado la atención es que no se revelan las causas del deceso, dejando a los seguidores del artista con los interrogantes respectivos sobre el asunto.

¿Quién era David Gail, el actor de Beverly Hills?

Aunque David ganó popularidad mundial con el mencionado personaje en Beverly Hills 90210 su papel más destacado fue el del doctor Joe Scanlon en “Hospital General, Port Charles”, el spin-off de la serie Hospital General. Allí participó en 216 episodios que le valieron la venía y el reconocimiento del público y la crítica. Su última actuación fue en la película de terror “The Belly of the Beast” en 2008. También fue la voz del videojuego “Blacksad: Under the Skin”, estrenado en el 2019.

Aquí más noticias del entretenimiento