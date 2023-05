ExMenudo no resistió más y confesó haber sido violado por magnate de la música

Nuevamente el mundo musical se estremece. Esta vez por cuenta del ex integrante del grupo Menudo Roy Rossello, quien anteriormente había hablado de abuso dentro del quinteto juvenil que se convirtió en un éxito de multitudes en las décadas de los 80 y parte del 90.

La confesión la hizo para el documental Menéndez + Menudo que saldrá el próximo mes en Estados Unidos por HBO. En dicho material Roy sin titubear dice: “Este es el hombre que me violó”, refiriéndose a una foto del ejecutivo de la música José Menéndez, quien fue asesinado en 1994.

Aunque Roy ya había denunciado haber sido víctima de delito sexual, en esta ocasión la historia podría cambiar el rumbo de la sentencia a cadena perpetua de los hermanos Erick y Lyle Menéndez, acusados de haber matado a sus padres en 1995. Los hermanos en juicio siempre alegaron abuso de parte de José, su padre, y el silencio cómplice de su madre, que nunca hizo nada por ayudarlos. En ese tiempo la sentencia se dio porque fueron hallados culpables de haber ultimado a sus progenitores por quedarse con su fortuna. Lo del abuso quedó en supuestos.

Hay que señalar que José Menéndez era uno de los grandes empresarios de la música y un alto ejecutivo y propietario de la disquera RCA.

Así habría sido violado el ExMenudo Roy

Volviendo al señalamiento de Roy, indicó que todo ocurrió en casa del ejecutivo, quien supone le dio alguna droga en un vaso de vino que Edgardo Díaz, el mánager del grupo, lo instó a beber, a pesar de que por regla los integrantes del grupo Menudo tenían prohibido tomar bebidas con licor.

Lo siguiente que recuerda Roy es ser llevado a una habitación donde fue abusado, sintiendo gran dolor, pero imposibilitado para reaccionar.

Roy asegura que Edgardo fue consciente de la situación y a pesar de que el entonces joven de 14 años presentaba hemorragia no lo llevaba a un servicio de urgencia porque esto le significaría tener que dar explicaciones.

Roy fue miembro del grupo Menudo y se convirtió en el único que no hizo audiciones, todo por cuenta de que era conocido de la madre de Edgardo, quien lo reclutó para el exitoso quinteto en 1983. Su salida también fue inusual ya que fue expulsado en 1986.

“Cuando ellos mataron al papá, yo vi, yo estaba en Brasil. Y yo sabía que eso estaba dentro de mí, en una cajita negra estaba guardado eso dentro de mí, que en algún momento yo sabía que yo iba a explotar y yo lo iba a sacar para afuera, pero yo en ese momento no estaba preparado ni psicológicamente ni mentalmente. Yo no estaba preparado, y yo lo siento mucho porque quien sabe con mi testimonio en aquella época ellos no hubieran pasado lo que están pasando hoy”, comentó el cantante sobre lo que sintió y piensa de la condena a los hijos de su verdugo.