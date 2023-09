Eugenio Derbez pide perdón a su hijo Vadhir por ser padre ausente “les fallé”

Vadhir Derbez, el hijo mayor del comediante Eugenio Derbez, lanzó una canción, titulada Morrito, que dedicó a su padre. La letra y el video del tema cuentan la historia de un pequeño que se queda en varias ocasiones esperando a su padre, pero este nunca llega, porque está muy ocupado. La letra menciona el dolor del niño que crece con esa ausencia. Al final el padre aparece y le pide perdón a su hijo, explicándole que estaba muy ocupado trabajando para brindarle todo lo que este ha necesitado, materialmente hablando. En el epílogo padre e hijo se abrazan.

Vadhir ha reconocido que el tema está inspirado en su experiencia personal, pues su padre también estuvo ausente en importantes momentos de su vida, por su parte, Eugenio, asegura siempre haber procurado ser un buen progenitor. Padre e hijo realizaron un emotivo video donde hablan de la canción y expresan sus posiciones hasta llegar al punto del perdón y la reconciliación.

“No entendí exactamente en qué momento fallé”, Eugenio Derbez

Eugenio comienza diciéndole a su hijo que cuando le enseñó el video la primera vez se preocupó bastante, pues siempre pensó haber sido un buen padre. “Cuando vi el video, sí fue como un poco shockeante porque no entendí exactamente en qué momento te fallé, porque lo último que quería como padre era fallarte”, dijo el comediante. Por su parte, Vadhir mencionó que su tema no es un reclamo o reproche a su labor como padre. Reconoce que era un tiempo de mucho trabajo y que Eugenio procuraba siempre llegar a ver a sus hijos y compartir con ellos. Eugenio reconoce que así era. “Y hacía y deshacía” por estar presente.

No obstante, con el paso de los años y la llegada de la madurez Vadhir acudió a terapia porque pese a los logros que tenía como actor de novelas y de cine, siempre había un vacío y poco a poco fue descubriendo que la ausencia paterna en ciertos eventos terminó hiriéndolo profundamente. “Muchas cosas que sí me dolieron... cuando fui a la escuela militar y me tocó ver ese contraste de repente con mis compañeros, los papás iban, los apoyaban y estaban ahí. Ese tipo de momentos son los que de repente me hacen un nudo en el pecho”, dijo el joven.

También te puede interesar: “Me cae muy mal” Aracely Arámbula explotó y acusó a Luis Miguel de ser un mal padre

“Intenté ser el mejor padre en mi cabeza”, Eugenio Derbez

Eugenio, visiblemente tocado por las palabras de su hijo, indicó que nunca se dio cuenta del daño que causó porque en su mente, lo estaba haciendo bien, aunque hoy sabe que cometió muchos errores. Comparar a sus hijos, por ejemplo es uno que reconoce.

“Yo siempre intenté ser el mejor padre en mi cabeza y traté de ser lo mejor… Sin embargo, siento que les fallé porque ustedes nada más tenían papá el fin de semana...”, mencionó.

Eugenio también dejó al descubierto que siempre ha dicho que fue un niño feliz y en efecto, así lo fue, aunque por ejemplo no recuerda haber jugado nunca con su padre. Eugenia comentó que le dio a sus hijos más de lo que él recibió de su padre y por ello, creía que todo estaba perfecto, pero hoy sabe que hubo desaciertos.

Al final padre e hijo, al igual que en el video, reflexionan y hablan sobre la buena relación que tienen, misma que les permite tener este tipo de charlas. Si quieres ver el material que subieron Vadhir y su padre Eugenio, aquí lo puedes encontrar.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento