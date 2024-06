Esposa de Jota Mario le dedicó conmovedor mensaje por su aniversario de muerte

Un día como hoy, hace cinco años, el mundo del entretenimiento en Colombia se vistió de luto con la inesperada muerte del presentador Jota Mario Valencia. Medios de comunicación y usuarios en redes sociales lamentaron la partida del comunicador, quien, para ese fatídico momento, tenía 63 años.

Te puede interesar: Galería: las 5 mejores fotos de Gineth Fuentes, la atlética esposa de Jota Mario

Jota Mario Valencia.

¿Qué le pasó a Jota Mario Valencia?

El expresentador de Día a Día y Muy buenos días había sido diagnosticado con un coágulo cerebral que lo afectó gravemente, razón por la que tuvo que ser internado en una clínica de Cartagena, donde, finalmente, falleció el 6 de junio del 2019, luego de estar varios días en coma inducido.

Según el cuerpo médico, el comunicador murió por causa de un paro cardiorrespiratorio. ‘Jotica’, como le decían algunos de sus amigos más cercanos, presentó un dolor de cabeza intenso, un fuerte mareo y, además, no sentía un brazo. Esos fueron los síntomas que alarmaron que algo delicado tenía.

En una pasada entrevista con Tatiana Franko, para su podcast Vos Podés, Gineth Fuentes, esposa del comunicador, reveló detalles de cómo fueron sus últimos días.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

“Siempre hablaba de la muerte... Tuvo un coágulo en el cerebro, pero, pues, nosotros nos fuimos para Cartagena y tenía como vértigo... Al otro día estuvo bien y al siguiente día yo me desperté y me dicen ‘don Jota está muy malito’... Intenté sentarlo, pero el vértigo era tal que no se sostenía... A mí se me prendió el bombillo y llamé a un amigo de nosotros y me dijo ‘ya mismo, ya te mando una ambulancia’... Todos los médicos estaban en fila para recibirlo, hicieron todo lo que podían hacer, pero el coágulo no era de horas, sino de dos días”, contó.

De igual manera, ‘Neth’, como le decía el presentador, aseguró que lo último que le dijo antes que su situación de salud empeorara, fue: “negra, ¿me voy a morir?”.

Cinco años sin Jota Mario

Hoy se cumplen cinco años desde la muerte de Jota Mario. Gineth Fuentes, su esposa, hizo una publicación en su cuenta de Instagram donde recopiló varias fotografías con su esposo y creó un video. De fondo, le puso la canción Confieso, de Kany García. “Confieso que me haces tanta falta, y cómo no… si eras mi todo”, escribió.

Sus amigos y seguidores le han dejado mensajes de aliento y fortaleza. “Grande Jotica y siempre en nuestro corazón”, “esos si son amores reales a la antigua, amores de verdad y leales, mucha admiración para ti mujer siempre honrando la memoria de ese gran hombre, muy pocas como tú”, “cada día Jotica hace mucha falta, ninguno como él, un ser extraordinario y siempre lo llevo en mi corazón”, “amor puro aquí en la tierra y allá en el cielo, qué lindo video, qué mujer para amarlo”.

Vea también: Carlos Calero respondió a quienes le piden que se jubile: “soy un soñador”

Historia de amor de Jota Mario Valencia y su esposa Gineth Fuentes

El presentador y su esposa, quien es Diseñadora Industrial, sostuvieron uno de los romances más sólidos de la farándula en Colombia. En la entrevista con Tatiana Franko, quien también trabajó con Jota Mario en Muy buenos días, ‘Neth Fuentes’ contó cómo se conocieron y, posteriormente, cómo se hicieron novios.

“Nosotros fuimos muy cercanos, muy amigos. Un día yo llegué con el ánimo mal. Y él me preguntó qué me sucedía. Le conté del secuestro de mi padre, entonces Jota sabía de mi proceso y me empezó a ayudar como ser humano, era la persona con quien podía hablar de mi vida. Él se va del país, después regresa y nos volvimos muy cercanos. Nos hicimos novios, y yo dije: pues bueno, hágale”, contó.