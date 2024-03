Endry Cardeño y otras actrices en Colombia que cambiaron de sexo

En la actuación, la presencia y contribución de las personas transgénero se convirtieron en una fuerza vital y transformadora. Su participación en este arte desafía estereotipos arraigados y enriquece la narrativa cultural con perspectivas únicas y expresiones auténticas.

En un mundo donde la identidad de género sigue siendo un campo de batalla cultural, explorar la relevancia artística de las personas trans se convierte en un acto de reconocimiento y aprecio por la diversidad que enriquece el panorama creativo. Por esta razón, en la Revista Vea recordamos a algunas actrices que son conocidas en Colombia y han vivido su propio proceso de transición.

Endry Cardeño

Es una actriz cucuteña que se dio a conocer con su personaje de Laisa, en la telenovela Los Reyes, por el que recibió nominaciones a premios India Catalina y TVyNovelas, y marcó un hito en la historia de la televisión colombiana. De igual manera, participó en otras ocho series y novelas, así como en dos películas y varias obras de teatro.

Vea también: Conoce al fanático de Arelys Henao que la seguía a sus conciertos y ahora es un conocido cantante

“Hoy, por esas cosas del destino, me encontré con este niño inquieto, precoz, inteligente y con gran imaginación, que no tuvo papá, pero sí a la mejor mamá del mundo (...) Ese niño enfrentaría la ignorancia con rebeldía, sin perder el único verdadero y objetivo de la vida: ser feliz. Con ganas de salvar al mundo, llenándolo de alegría y olvidando lo negativo, y con una mirada hambrienta hacia el futuro, ese niño entendió que todos somos exactamente iguales. Ahora soy una persona grande que siempre hará lo posible por no defraudar a este hermoso e ingenuo niño”, escribió Endry Cardeño como descripción a una foto que publicó de su infancia en Instagram.

Isabella Santiago

Aunque es nacida en Venezuela, la caraqueña brilla desde hace varios años en la pantalla chica de Colombia. Incluso, se convirtió en la primera protagonista transgénero de una telenovela en este país: Lala’s Spa.

Actualmente participa en La casa de los famosos de este país, donde es una de las favoritas.

“No fue un cambio fácil. Por otra parte, también ha sido un proceso hermoso, repleto de experiencias, aventuras, riesgos, desilusiones y mucho más. A pesar de que he sufrido discriminación y rechazo en ocasiones, lo más importante es que puedo agradecer y estar feliz de vivir todo lo que viví. Gracias a mi pasado, soy la mujer que actualmente soy: fuerte, resistente y capaz de lograr todo lo que quiera”, comentó Isabella Santiago sobre su proceso de transición, que comenzó a los 17 años, en charla con El Diario.

Isabella Santiago también concursó en 'MasterCef Celebrity Colombia'. Fotografía por: RCN Televisión

Santana Rosa

Es una actriz que se dio a conocer antes de su tránsito, cuando hizo parte de populares producciones de la televisión nacional, entre esas Bella Calamidades y La venganza de Analía. Sin embargo, continuar con su carrera en la televisión al renacer como Santana Rosa no ha sido fácil, pues las historias que incluyen a personas transgénero no son tan frecuentes.

Te puede interesar: ¡Especial del Día de la Mujer! Teresa Gutiérrez y otras pioneras de la televisión colombiana

“Siento que puede ser más difícil, sobre todo porque no hay historias. Aquí son muy pocas, aun cuando sí puedo decir que es más aquí que en otros lados. Ya en España, en Europa o Estados Unidos, pues hay muchas historias que tienen personajes trans. Siento que es más difícil porque hay menos personajes y menos historias ¡Escriban más historias!”, expresó en una entrevista con Lo sé todo.