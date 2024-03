El fan de Arelys Henao que la seguía a sus conciertos y ahora es un conocido cantante

Arelys Henao es una cantante de música popular que, con una trayectoria de 36 años, se ha convertido en inspiración para otros artistas, incluidos algunos que ya son reconocidos en Colombia.

Por ejemplo, la Revista Vea conoció la historia de un famoso intérprete que, con pancarta en mano y a bordo de una moto, recorría los escenarios donde se presentaba la antioqueña.

Arelys Henao es considerada por muchos cantantes emergentes como una 'madrina de la música' y esta historia lo comprueba. Fotografía por: Instagram Arelys Henao

Alexis Escobar, el fan de Arelys Henao que se volvió famoso

En una exclusiva charla que tuvo con este medio, el artista antioqueño recordó aquellas épocas en las que, montado en una moto, recorría su departamento natal detrás de ‘La reina de la música popular’.

“Hoy es mi gran amiga y tenemos una amistad de 10 o 12 años. Pero desde hace 16 años, cuando ella iba a cantar a los pueblos, yo me iba detrás en una moto —que tenía en ese entonces— y con una cartulina que decía: ‘Corazón amigo, señor prohibido’ (canción de Arelys), y no porque quisiera cantar sino porque me viera y dijera: ‘¿Este pelado quién es?’; aunque también mis discos se los tiraba a la tarima. Entonces así era, ella por los pueblos y yo detrás con mi pancarta, mi motico y mis discos”, comentó el intérprete de La santa y la diabla a la Revista Vea.

Arelys Henao y Alexis Escobar, el inicio de una amistad

Por fortuna para Alexis Escobar, su presencia en tantas presentaciones y en diversos lugares no fue indiferente para Arelys Henao, quien dio el primer paso para saber cuáles eran las intenciones de aquel insistente fanático.

“Después de mucho tiempo ella me prestó atención en un evento, me saludó y me dejó entrar al camerino, y en una charla de 3 o 4 minutos nació la amistad que tenemos hoy. Nosotros tenemos unas anécdotas increíbles. Arelys para mí ha sido, sin duda, mi ángel de la guarda en la música”, agregó Alexis Escobar sobre el inicio de su amistad junto a Arelys Henao, con quien tiene una canción llamada Punto Aparte.

“Yo mis sueños los perseguí en mi moto por mucho tiempo, no solo detrás de Arelys, que afortunadamente me prestó atención, sino que fueron muchos a los que seguí. Cuando tuve la oportunidad de conocer a ‘La reina de la música popular’ y que me abriera las puertas de su casa y su corazón, entendí que era el momento de no dejar de trabajar para que ella me viera como alguien con quien podía trabajar “, concluyó el músico paisa en su charla con la Revista Vea.