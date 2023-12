Él es el esposo de Fanny Lu: es un millonario empresario peruano

El 27 de febrero del 2022 Fanny Lu anunció, desde sus redes sociales, que Mario Brescia, su novio, de más de ocho años, le había propuesto matrimonio. La emoción se apoderó de los fanáticos de la cantante, quienes no dudaron en enviarle mensajes de felicitación y de buenos deseos.

La ceremonia finalmente se llevó a cabo el 1 de diciembre en Cartagena, en medio de un festejo privado. Aunque la artista caleña no publicó nada de su boda, pues ha sido muy reservada con su relación, algunos invitados compartieron videos y fotografías de varios momentos especiales de la boda. Sus hijos también le hicieron vivir momentos inolvidables: Mateo le dedicó Perfect, de Ed Sheeran y Valentina le dedicó unas palabras.

En medio de la emoción de la boda, los seguidores de la intérprete de Celos se preguntan acerca de la identidad del esposo de Fanny. Se trata de Mario Brescia, un millonario empresario oriundo de Perú.

¿Quién es Mario Brescia, el esposo de Fanny Lu?

Mario Brescia, como se mencionó previamente, es un empresario peruano perteneciente a un importante emporio familiar con un alto poder adquisitivo.

¡Que vivan los novios! Un sueño de hadas como te lo mereces amada @FannyLu 🍾🥂 ¡valió la pena! #fannyymario pic.twitter.com/QvwdoJRVVG — Joe Bonilla (@JOEBONILLA) December 2, 2023

Brescia Moreyra es uno de los accionistas principales del Grupo Breca, que tiene bajo su poder a varias empresas como BBVA, Seguros Rímac y Cemento Melón. El cónyuge de la artista es familiar de Ana María Brescia, quien, según la revista Forbes, estuvo en la lista de las personas más ricas de Perú. En el 2022 ocupó el segundo lugar en dicha publicación.

El esposo de Fanny Lu es también hijo del fallecido Mario Brescia Cafferata, una de las personas más ricas de Perú según Forbes.

El exesposo de Fanny Lu: ¿Por qué se separaron?

Fanny Lu estuvo casada, durante 12 años, con Juan Carlos Madriñán, el padre de sus dos hijos, Teo y Valentina. El empresario fue también su mánager.

El final de la relación se dio, según reveló la cantante en una entrevista con la mexicana Mara Patricia Castañeda, luego de darse cuenta de que su entonces pareja le había sido infiel con una amiga.

“Yo lo sospechaba, era algo en mi corazón que me lo decía. Ella no era mi amiga de toda la vida, pero era mi mejor amiga del momento (...) Fue muy duro porque fue una doble pérdida, no es solo una infidelidad es un acto de deslealtad y la amistad requiere lealtad. Pero ha pasado el tiempo y se han sanado las heridas”, confesó la intérprete de Tú no eres para mí.