Daniela Ospina y Gabriel Coronel revelaron cómo escogieron el nombre de su bebé

En este momento, Daniela Ospina y Gabriel Coronel conforman una de las parejas más comentadas del mundo del espectáculo, especialmente porque están en la dulce espera de su primer hijo.

Daniela Ospina y Gabriel Coronel Fotografía por: Premios Lo Nuestro

La empresaria y el actor se comprometieron en agosto del año pasado. Meses antes ya habían hablado de sus planes de conformar una familia que incluía un hermanito (a) para Salomé, la primogénita de la modelo antioqueña.

Lorenzo Coronel Ospina, un bebé planeado

El 3 de mayo, la hermana del portero David Ospina reveló a través de su cuenta de Instagram donde tiene 7,3 millones de seguidores, que se convertiría en madre por segunda vez, esta vez con su prometido.

En una reciente entrevista con la revista Aló, la pareja reveló algunos detalles del proceso de embarazo, entre ellos, que el bebé fue completamente planeado. “Quiero resaltar que decidimos empezar a buscarlo, y eso creo que le da un grado de emoción aún mayor, porque sí era añorado, esperado, planificado, entonces no nos queda otra cosa más que mirar al cielo y agradecer a Dios por la oportunidad de darnos lo que tanto queríamos. Tenemos el corazón listo para él, para darle mucho amor y cariño”, dijo Gabriel.

Por su parte, la antioqueña reveló: “cuando ya nos comprometemos en matrimonio ahí empezamos a hablar de realmente tener una familia. Mi deseo de volver a ser mamá era muy grande y desde que empezamos nuestra relación ese ha sido un punto en común, pues Gaby siempre ha querido ser papá, entonces estamos a un pasito de muchas cosas bonitas, empezamos con el proceso de búsqueda de bebé como en noviembre, fue muy rápido”.

¿Cómo se enteraron que se convertirían en padres?

En la misma charla con el mencionado medio de comunicación, la exesposa de James Rodríguez contó cómo fue el momento cuando descubrió que estaba embarazada. “Fue muy loco porque Gaby tenía un viaje en la noche ese día, entonces yo le dije: ‘no me ha llegado el periodo, yo creo que estamos en embarazo’. Andábamos en el ‘corre corre’ de alistar maleta, de llevarlo al aeropuerto y todo y se me olvidó el tema… Después llegamos a la casa y fuimos a dar una vuelta con ‘Salo’, pasamos por la farmacia y compramos la prueba. Volvimos a la casa por la tarde, me metí al baño, me hice la prueba y efectivamente estaba embarazadísima. Como Gaby tenía el viaje de trabajo en México, me inventé una historia e hice que se devolviera antes. Le dije que estaba enferma, que tenía que devolverse, él se puso bravo, me decía que tenía que trabajar, pero igual se regresó antes y se lo conté apenas llegó a la casa”.

¿Cómo escogieron el nombre?

Daniela contó que la encargada de escoger el nombre fue su hija Salomé. “La verdad es que siempre pensé en Gabriel, pero quise tener más opciones y un día estaba llevando a Salomé al colegio, me preguntó que me gustaba Lorenzo y le conté a Gaby y me dijo que le encantaba también, se quedó Lorenzo y no le dimos más vuelta”.

Gabriel agregó que se sentía muy feliz por el hecho que Salomé hiciera parte de todo el proceso. “Creímos que le sumaba un poco el hecho de que Salo también participara en algo tan importante como el nombre del niño, que se sintiera integrada y todo sumó. Aparte nos encanta como suena: Lorenzo Coronel Ospina”.