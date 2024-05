Daniela Álvarez recordó duro momento: “mis pulmones y corazón colapsaron”

La historia de vida de Daniela Álvarez es una de las más inspiradoras de la farándula en Colombia. En el 2020, la modelo y presentadora enfrentó una dura prueba de vida luego que le encontraron una pequeña masa en su abdomen. Lo que parecía ser algo sencillo de extraer, terminó en una serie de complicaciones.

Daniela Álvarez casi muere en una cirugía, antes de su amputación

El país entero se conmovió con la historia de la modelo barranquillera. En medio de la pandemia, la presentadora contó que se sometería a una cirugía que, aparentemente, no tenía muchas complicaciones.

Sin embargo, en medio del procedimiento, su cuerpo no respondió de la manera esperada, generando serias complicaciones en su estado de salud. A través de su cuenta de Instagram, Daniela recordó ese momento y celebró que, gracias a Dios, está viva.

“Hoy celebro mi segundo cumpleaños, porque quienes hemos pasado por un accidente celebramos dos fechas importantes, el día que nacemos y el día que logramos sobrevivir. Hoy hace cuatro años pasé por el momento más duro de mi vida y no fue mi amputación. Entré al quirófano para una cirugía que iba a tardar un par de horas que terminaron siendo 18″, dijo inicialmente, mientras se maquillaba.

¿Qué le pasó a Daniela Álvarez?

De acuerdo con su conmovedor relato, le fue diagnosticado un tumor en su abdomen que terminó cambiando por completo su vida. “Mis pulmones y mi corazón estuvieron a punto de colapsar... Todo empezó por el diagnóstico de un tumor que me apareció en la parte posterior de mi abdomen, en esa cirugía se desencadenaron cuatro cirugías más, hubo muchísimas complicaciones, se me produjo una isquemia, no tuve sensibilidad en mis piernas, tuve los dos pies caídos, el dolor era 10 de 10, incontrolable, no había anestesia que funcionara, también tuve una parálisis intestinal, úlceras de presión en todos mis glúteos, no me podía ni mover y finalmente una gangrena isquémica que terminó en la amputación de mi pierna izquierda”, contó.

Aunque fue un momento difícil, tanto físico como emocional, Daniela Álvarez logró ser una mujer resiliente y hoy, cuatro años después, se convirtió en inspiración para muchas personas, quienes, al igual que ella, han enfrentado la pérdida de algún miembro de su cuerpo; incluso, para quienes no han vivido eso mismo, pero que han visto en ella un ejemplo de fortaleza.

Por esa razón, la modelo quiso honrar su vida y celebrar esa fecha como si fuera su segundo cumpleaños, pues ese día pudo vencer la muerte.

“Ese día, mi mente, mi cuerpo y mi espíritu entraron en una batalla por sobrevivir... lo más bonito de la vida, es que, aunque hay momentos para caernos, vienen otros para levantarnos y esos momentos son los que abrazamos con más fuerzas y recordamos con todo el corazón”.