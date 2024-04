Daniel Arenas, novio de Daniela Álvarez, pide ayuda: “hoy por ti, mañana por mí”

Daniel Arenas es un reconocido actor colombiano, quien se dio a conocer por su participación en Protagonistas de novela, en el 2002. Más adelante, inició su carrera como actor en Francisco el matemático, Los Reyes, Nuevo rico, nuevo pobre, La sucursal del cielo, entre otras.

Daniel Arenas.

A través de sus redes sociales, el santandereano suele publicar algunas cosas relacionadas con su vida profesional. De su área personal ha preferido ser más reservado, rara vez se le ve hablando sobre temas más privados, especialmente cuando están relacionados con sus parejas sentimentales.

Desde que comenzó su relación con Daniela Álvarez, pocas veces ha hablado sobre ella, en lo que ha dicho, prefiere llevar todo en su intimidad y no permitir que terceros opinen tanto de su romance.

¿Qué pasó con Daniel Arenas?

En las últimas horas, el también presentador del programa Hoy Día, de Telemundo, preocupó a sus seguidores al publicar un mensaje solicitando ayuda. “Mi gente de Bucaramanga ayuda... Les agradezco una pequeña ayuda donando sangre O+ en las sedes de Higuera Escalante de Foscal o Cabecera a nombre de Julio César Pinillos Fonseca. Más inbox. Muchas gracias. Hoy por ti, mañana por mí”, escribió.

Se desconoce con exactitud qué tipo de relación tiene Daniel con la persona que menciona en el mensaje, lo cierto es que, cuando se trata de ayudar a los demás, el actor siempre está dispuesto.

El procedimiento de Daniel Arenas para recuperar su salud

Hace unas semanas, Daniel Arenas publicó un video en su cuenta de Instagram donde tiene 2,2 millones de seguidores, en donde reveló que se sometería a algunos procedimientos para mejorar su salud y aspecto físico. “Estoy empezando a accionar para mejorar mi salud. Yo le dije a Valentina que no quería nada invasivo y que no sintiera mucho dolor, que no me dejara muchos morados tampoco”, dijo.

La mujer encargada de realizarle los masajes reductores dijo: “para drenar la retención de líquidos y masajes reductores con metaloterapia para evitar los morados. También estaremos realizando radiofrecuencia, manta térmica, todo muy orgánico”.

¿Qué pasó con la relación de Daniel Arenas y Daniela Álvarez?

Daniel Arenas y Daniela Álvarez hicieron oficial su relación en septiembre del 2021. El año pasado, fuertes rumores afirmaban que, supuestamente, habían terminado porque no volvieron a aparecer juntos en sus redes sociales.

Meses después de tanta ausencia, Daniela Álvarez concedió una entrevista con la periodista Eva Rey para su programa Desnúdate con Eva y desmintió rumores de ruptura.”Estamos felices, hemos hecho una linda pareja (...) Realmente juntos hemos nos hemos agarrado fuertemente y ayer me mandaba un mensaje que me encantaba porque hablaba del Día de San Valentín y que siempre había pensado que era una fecha muy comercial, pero que realmente quería destacar que ser un Valentine habla de valentía y que el amor es de valientes, porque amara es una gran decisión y que es para siempre, entonces es un hombre así muy profundo y a pesar de mi circunstancias siempre las ve como una fortaleza más que como una debilidad”.