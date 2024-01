Concursante de La Voz Kids entró a la competencia luego de intentarlo siete veces

Un nuevo capítulo de La Voz Kids emocionó a los televidentes del canal Caracol. Los entrenadores del formato, Andrés Cepeda, Aleks Syntek y Greeicy Rendón, escucharon nuevas voces y lucharon entre ellos para quedarse con sus favoritas.

Además del talento de los participantes, fueron sus historias de vida las que enamoraron y se robaron el corazón de los tres músicos.

Allison Tatiana Cuaspa, una niña de 12 años oriunda de Pasto, cautivó, en el episodio del 17 de enero, con su interpretación de Can’t Help Falling in Love, una de las canciones más reconocidas del fallecido Elvis Presley. La menor fue la cuarta participante de la noche, e hizo girar las sillas de la artista caleña y del entrenador mexicano.

Luego de hacer su presentación, la joven habló un poco de su vida, y reveló que ‘la séptima fue la vencida en su proceso’. Aseguró que intentó entrar a La Voz Kids en siete ocasiones, y que solo hasta ahora se le dio la oportunidad de hacer parte de la competencia de talentos musicales.

Allison Cuaspa sufrió de bullying en sus redes sociales

“Me siento muy emocionada por estar acá, porque desde hace muchísimo tiempo he intentado pasar a La Voz Kids (...) Desde que salió la primera propaganda de La Voz Kids mi mamá me inscribió, pero pues no habíamos pasado, hasta que por fin se nos dio la oportunidad, de hecho, pensé que de tantas veces ya me iba a tocar ir a La Voz Senior (...) los sueños sí se hacen realidad”, reveló.

Seguido a ello, relató que sus padres han sido claves en su proceso, pues, al igual que ella, no se rindieron hasta cumplir el sueño. “Mi mamá siempre me llevaba a presentaciones, mi papá también, hasta que yo abrí un canal (en las redes sociales) y habían personas que me tiraban comentarios malos, como estaba tan pequeña, me dejé llevar por esos comentarios y dejé de cantar como por dos años, hasta que después retomé todo eso, lo malo que tenía, y convertí todo en algo positivo y por eso seguí intentando y ahora estoy aquí”, narró.

Finalmente, luego de los intentos de Greeicy Rendón y Aleks Syntek para convencerla de que se fuera a alguno de sus equipos, Allison se decidió por el intérprete de Te soñé.