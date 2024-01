Geraldine Fernández: la colombiana que mintió sobre trabajo con Studio Ghibli

Studio Ghibli es un legendario estudio de animación japonés que le ha dejado a la industria del cine películas de la talla de Mi vecino Totoro, La colina de las amapolas y La tortuga roja.

Hayao Miyazaki, fundador de la importante compañía, tiene decenas de reconocimientos por las obras que han salido de su empresa, entre ellos, el premio Oscar otorgado a la película El viaje de Chihiro, en la categoría Mejor Película Animada.

Puedes leer también: Participante de ‘La Voz Kids’ hizo llorar a los entrenadores con su historia

Recientemente, una joven colombiana quedó en medio de la polémica al asegurar que había trabajado en la creación de una producción del estudio, El niño y la garza, filme ganador en los premios Globos de Oro del 2024.

Las mentiras de Geraldine Fernández

Se trata de Geraldine Fernández, quién les explicó a varios medios de comunicación cómo había logrado trabajar con el magnate del séptimo arte.

Además de conceder entrevistas a importantes espacios periodísticos del país, comenzó a dar conferencias en varias universidades, donde habló de su paso por el Studio Ghibli.

Fernández aseguró que había hecho 25 mil fotogramas (más de 30 minutos de animación) para la cinta, que también espera llevarse un galardón en los Oscar, y que hasta se había reunido con el mismísimo Miyazaki, y que él se refería a ella como ‘la colombiana’.

La colombiana Geraldine Fernández quedó en medio de un escándalo. Dijo que hasta conoció a Hayao Miyazaki. Fotografía por: Studio Ghibli

Las mentiras comenzaron a destaparse cuando algunas personas se dieron a tarea de investigar y se dieron cuenta que en los créditos de la cinta no aparece el nombre de la colombiana. Eso no fue todo, pues varios ilustradores la denunciaron por haber, supuestamente, robado su trabajo para hacerlo pasar como propio.

Geraldine Fernández se defendió

En medio del escándalo, la colombiana salió a defenderse y aseguró, en una entrevista con Blu Radio, que quizá había exagerado con sus declaraciones y que no había hecho 25 mil ilustraciones sino menos de 300.

En su charla con la emisora, aseguró que llegó a considerar el suicidio a causa de la polémica que generó su mentira.

“Pero de lo que me arrepiento también es que, o sea, por más de asumir el error, también me arrepiento de que la vida me haya cruzado con personas en las cuales lo único que generan es hacerme daño. O sea, yo me puedo llegar a suicidar y aquí el mundo le vale un cul*”, señaló.

El drama no se detiene, porque los documentos que presentó para respaldar sus palabras, realmente eran certificados de la toma de cursos de cerámica.

Te puede interesar: Wendy Sulca: así se ve actualmente tras confesar que sufrió de bullying

Así mismo, se supo que la maestría que dijo haber tomado en Japón no se ofrece de manera presencial, aunque Geraldine manifestó que había viajado a ese país para estudiar.