Clara Chía: revelamos su pasado y detalles sorprendentes antes de estar con Piqué

Antes de junio del 2022 el nombre de Clara Chía no remitía a nadie en particular, incluso era absolutamente desconocido en el mundo del entretenimiento. Días después de que Shakira y Gerard Piqué comunicaran al mundo que daban por terminada su relación sentimental luego de 12 años el nombre Clara Chía comenzó a hacerse conocido, pues se descubrió que el exfutbolista sostenía un romance clandestino con ella.

Desde entonces el nombre es tan conocido como el de su novio Piqué. En estos meses Chía ha ocupado cientos de titulares, fotos y su nombre puede estar perfectamente dentro de los mejor posicionados en los distintos motores de búsqueda de la red.

No obstante, más allá de las fotografías que muestran a Clara Chía y a Piqué disfrutar de su amor, no solo en España, sino en románticas salidas a destinos europeos como Portugal o Francia, no es mucho lo que se sabe de la joven pasante, a quien le atribuyen la responsabilidad de la ruptura de Shakira y Piqué.

Incluso, hasta poco se filtró una grabación donde se escucha la voz de ella mientras habla con Gerard y esto se convirtió también en titular, ya que Clara no es dada a hacer ninguna declaración. Curiosamente, mientras su rostro es muy famoso, su voz es por completo desconocida.

Este es el pasado de Clara Chía, la novia de Piqué

Ahora los medios europeos han dado a conocer que salen a la luz varios aspectos de Clara Chía de los que no se tenían conocimiento.

Lo primero es que Clara es hija única y antes de conocer a Gerard Piqué ya disfrutaba de la vida acomodada debido a su padre Lluís Chía Puig es un reconocido abogado de Barcelona experto en divorcios y Derecho matrimonial, que lleva más de 30 años en el oficio y tiene su oficina profesional en Upper Diagonal, uno de los lugares más lujosos de la ciudad en la travesía de Gracia.

Según información dada por la cuenta de X (antes Twitter) ClaGerFans, que se ha especializado en Clara Chía como personaje: “Clara Chía ha vivido toda su vida en la zona alta de Barcelona. Nació en una familia acomodada de la zona alta de Barcelona. Su infancia y adolescencia la pasó en un piso de 90 metros, aseguran y trabajó de camarera mientras estudiaba la carrera universitaria”. Esta información también ha sido divulgada por Ok Diario. Antes de conocer a Gerard Piqué Clara era una estudiante de relaciones Públicas de la Escuela de Protocolo de Barcelona. Allí el semestre está por el orden d ellos 4.500 dólares, unos 18 millones de pesos colombianos.

Ser parte de una familia de clase acomodada no le impidió a Clara trabajar por su cuenta para tener dinero. Más por gusto que por necesidad la joven catalana se empeló como mesera en el bar La Traviesa, donde conoció a Piqué, quien luego le ofrecería ser parte de Kosmos, posición que hasta hoy sigue ocupando la joven universitaria.

La nueva información también deja al descubierto que Chía pertenece a una familia catalana que prefiere un círculo cerrado e intimar solo con personas cercanas en cuanto a reuniones sociales y lugares. “Clara Chía se mueve en un entorno que es muy discreto, cerrado y no se relaciona con nadie de fuera. Es un barrio en el que la gente que vive en él no pertenece a Barcelona, sino que hacen la vida ahí. Nunca van por debajo de Upper Diagonal, es como si les diera miedo”, reveló la publicación.