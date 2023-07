Piqué y Clara Chía tendrían relación abierta. Ella estaría a favor del poliamor

Lograr estar en el foco de atención no parece ser un problema para Clara Chía y Gerard Piqué que semanalmente aparecen en las tendencias y búsquedas de la famosa red digital. Bien sea por las declaraciones de él cuando está en vivo junto a sus compañeros de la famosa Kings League o por los momentos en los cuales comparte con su novia Clara Chía, donde no da mayores declaraciones, incluso evade a la prensa, o por la actividad social que la pareja tiene, siempre ocupan titulares.

Sin embargo, esta vez se ha subido un poco el tono de estos, por causa de lo que parece ser un reciente descubrimiento de los seguidores de la pareja en España.

¿Clara Chía se habría besado con tora mujer?

El asunto comenzó con unas supuestas imágenes que circulan entre los medios mexicanos donde se vería a Clara Chía, besando a la abogada Victoria Puig. Naturalmente ni Clara ni la licenciada se han pronunciado al respecto. Con estas instantáneas que según lo que se dice no son tan claras varios medios de la península han asegurado que en realidad la relación de Clara y Gerard no es para nada convencional, por el contrario, permite ciertas licencias y por ello puede ser catalogada como una relación abierta. Así lo ha expresado El Nacional de Cataluña.

También los seguidores de la ex pasante de Kosmos y el padre de Milan y Sasha, los hijos de Shakira, han dejado claro en las redes sociales que a Chía le gusta el poliamor. En una cuenta dedicada al romance de Chía y Piqué han asegurado que ella no solo sigue usuarios a favor de poliamor, sino que le ha dado me gusta a varias de sus publicaciones.

Y como cada vez que se habla de Piqué, necesariamente hay que mencionar a Shakira. La pregunta que surge es qué diría la barranquillera de la naturaleza de esta relación. No se sabe, pues no hay tampoco declaraciones de la cantante. Aunque tampoco se puede olvidar que hace un año surgieron quienes aseguraban que, en realidad, entre Shakira y Gerard no hubo infidelidad, porque ellos tenían una relación abierta consensuada, misma que les permitía frecuentar otras personas.

Ahora lo que se dice es que justamente, al enterarse de esto, la colombiana intérprete de Copa vacía ha limitado por completo que sus hijos compartan con Piqué cuando esté en compañía de Clara. Lo que ella ha exigido es que mientras Gerard tenga los niños, Chía no esté presente.