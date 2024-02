Christian Nodal se está “quedando ciego”, ¿qué le pasó?

El 31 de enero la cantante Belinda estrenó su más reciente canción titulada Cactus. Inmediatamente, Christian Nodal se convirtió en tendencia porque, según los internautas, ese tema habría sido para él.

Christian Nodal y Belinda. Fotografía por: Instagram

Hay que recordar que la relación de los artistas fue muy comentada en redes sociales y medios de comunicación nacionales e internacionales, pues hicieron pública su ruptura al poco tiempo de haber anunciado que se iban a casar. Por lo que se rumoró, los cantantes no quedaron en muy buenos términos, pues varias veces se ‘lanzaron’ indirectas a través de redes sociales e incluso de canciones. Actualmente el mexicano se encuentra feliz con su novia Cazzu y la hija que tienen en común.

¿Qué le pasó a Christian Nodal?

Por estos días, ha sido tendencia un audio que circula en internet, en el que, aparentemente, Nodal revela que está teniendo problemas en su visión. Chisme No Like, un reconocido programa de entretenimiento de Estados Unidos, reveló un audio en el que Nodal revela que está perdiendo la vista.

“Les puedo contar que me estoy quedando ciego, a la chingada. Me puse unos lentes. Yo siempre he necesitado lentes y, por bruto, nunca los usé y hace como un mes, por ahí, dije: ‘Ah, ok, me los voy a poner porque en verdad ya estoy batallando para ver’”, dijo inicialmente.

Enseguida, explicó que ahora tiene que usar todo el tiempo las gafas, pues de no ser así, siente que sus ojos se ven afectados: “y todo bien, me acostumbré a usarlos, después me los quito y de volada se me ponen feos los ojos, me salen como venitas rojas, como si tuviera alergia y, pues, tengo que andar pegado a los pinches lentes”, contó.

Afortunadamente, no se trata de un problema grave, sino que es totalmente manejable usando de manera correcta las gafas que le fueron formuladas previamente por un profesional.

¿Por qué Christian Nodal terminó con Belinda?

Hace dos años fue tendencia la noticia de la ruptura de Christian Nodal y Belinda. Según rumores en redes, la mexicana supuestamente le pedía dinero al intérprete de Adiós amor. Otros rumores apuntaron a que Nodal le habría sido infiel, sin embargo, hasta el momento nunca revelaron la verdadera razón.