Carolina Acevedo, de ´MasterChef Celebrity´: ¿Quién es el papá de su único hijo?

Carolina Acevedo es sin duda una de las más fuertes aspirantes a llevarse el premio mayor del reality de cocina MasterChef Celebrity 2023. La actriz de 45 años, que ha crecido frente a la pantalla, ya que comenzó su carrera muy pequeña cuando protagonizó la serie de Cenpro Televisión De pies a cabeza, ha tenido una vida personal muy tranquila de la que en su momento ha hablado.

Carolina, que estudió actuación una vez culminó el colegio en Inglaterra, regresó al país consolidada en su profesión y ha trabajado en varias novelas y series como Pobre Pablo, Hilos de amor, La nocturna, Nuevo Rico, Nuevo pobre, La ley del corazón y Un bandido honrado, por mencionar algunas. En el plano amoroso, estuvo casada, desde el 2002 hasta el 2004, con el también Roberto Cano, con quien hoy en día son buenos amigos.

Actualmente Carolina está vinculada sentimentalmente con el ingeniero Lucas Jaramillo, quien saltó a la popularidad luego de participar en el reality la isla de los famosos.

Volviendo a Acevedo, a lo largo del programa MasterChef ha mencionado a su hijo y el placer que le produce cocinarle sus platillos favoritos. El pequeño al que se refiere la destacada actriz tolimense es Mathías, producto de su segundo matrimonio. Acevedo estuvo casada con el empresario Salomón Korn, con quien tuvo un enlace por el rito judío.

La pareja se separó en bueno términos en el 2016, luego de casi nueve años de relación. Como es apenas natural, la actriz no volvió a hablar de Salomón.

Los tiempos difíciles de Caro Acevedo y su hijo

En el 2018 el nombre de Carolina fue nuevamente vinculado al empresario, al ser señalado de delitos como enriquecimiento ilícito, no obstante, ella siempre dejó claridad sobre el divorcio, que habría ocurrido un par de años antes. Sin embargo, la situación, pese a la clara distancia entre la pareja, la afectó a ella y a su hijo. En una entrevista Acevedo indicó: “Cuando pasó lo que pasó, nosotros llevábamos dos años separados. Cuando lo capturaron, me llamó su hermano a decirme: ‘Caro, se llevaron a Salo’. Yo no entendía qué era lo que pasaba”. La actriz también reveló que la etapa fue aún más difícil porque hubo personas que la criticaron fuertemente por los errores de su ex, enfatizando en que desconocía por completo que él estuviera implicado en algún negocio ilegal. “Nunca me imaginé nada. Fue muy fuerte porque la noticia era yo: ‘el exesposo de Carolina Acevedo. Fue fuerte por Mathias, porque es el papá de mi hijo. La gente me llamaba ‘traqueta’, ‘lavadora’, me decían unas cosas horrorosas, cuando yo no tenía ni idea”, agregó.

Regresando al hijo de la actriz, ella ocasionalmente usa sus redes sociales para mostrar la plenitud que le da el rol de madre y lo orgullosa que se siente del pequeño, que valga la pena mencionar tiene una buena relación con su padre, el ex de la actriz. Mathías practica el motocross.

