Breiner, exparticipante de ‘La descarga’, lloró por no tener éxito en la música

En marzo de este año, Breiner Gaster se convirtió en uno de los eliminados de la competencia musical La descarga del canal Caracol, formato que tuvo como ganadora a la santandereana Stefany Zabaleta. El cantante, que estuvo en el equipo de Gusi, generó gran polémica durante el concurso, incluso, salió sin tener las mejores relaciones con algunos participantes.

“Normal, yo creo que estamos en un medio artístico, donde nos vamos a cruzar muchas veces en tarima, entonces así no hayamos quedado en los mejores términos y seamos los mejores amigos, pero en donde nos veamos, saludarnos”, expresó en una entrevista con el canal.

Breiner Gaster, de ´La Descarga´, rompió en llanto por su falta de éxito

Recientemente, en una charla con La Red, el cantante contó que no ha estado pasándola bien, no solo por la imagen que creó la gente de él en su imaginario, sino también por lo difícil de abrirse un camino dentro de la industria de la música. Comentó, entre lágrimas, que sacar una canción le cuesta muchísimo dinero, que no tiene en la actualidad. Contó que un lanzamiento musical puede llegar a costarle 250 millones de pesos.

“Es increíble que el talento ya no importe, es increíble que el talento valga huevo, es increíble que el talento ya no le importe a un empresario. Es difícil en este momento decir, tantos años de lucha, tantos años de esfuerzo, tantos años dándole, dándole, dándole, y no desaparecer, porque gracias a Dios nunca he desaparecido, pero sí estamos al borde de decir, ¿que más tengo que hacer?”, sentenció.

Según argumentó, su honestidad le ha generado problemas, especialmente, con empresarios, quienes no se atreven a trabajar con él por considerarlo problemático. “La gente dice: ‘con este man no vamos a poder’. La gente habla de Breiner Gaster muy mal; hay gente que no me quiere a mí, pero después de que me conocen y no quieren dejar de parchar conmigo”, agregó.

Aseguró que aunque el camino está difícil, no ha pensado en retirarse de la música, pero que la posibilidad de hacerlo no está completamente descartada. Mencionó que si Dios no quiere que sea famoso, entonces no lo será.