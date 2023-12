Andrea Guzmán celebró los 15 años de su hija Micaela: así fue la gran fiesta

Andrea Guzmán es una de las actrices más reconocidas del país. La interpretación de personajes como Yadira del Pilar Pacheco Pataquiva, en Pedro, el escamoso (2001), como Graciela Blanco, en La Gloria de Lucho (2019), o como Mireya Salazar, en Dejémonos de Vargas (2022), han llevado a la artista de 46 años a convertirse en una importante figura de la pantalla chica nacional. En la actualidad está al aire con su rol de Girlesa Gómez, la tía del ciclista Rigoberto Urán, en la novela Rigo.

A través de sus redes sociales, donde suele ser muy constante, dejó ver la forma en que celebró el cumpleaños número 15 de su hija Micaela. Con un emotivo video, la bogotana honró la vida de la adolescente, y en el clip, la actriz escribió un extenso mensaje dedicado a su primogénita.

“Ella se ríe e ilumina el mundo, de vez en cuando sus risas son carcajadas que alegran hasta el corazón más triste. Es poderosa, segura y va por el mundo con la fuerza de un torbellino que arrasa, pero al mismo tiempo es frágil, amorosa y dulce, aunque trate algunas veces de esconder esa parte de ella. Su fuerza es como la de un león, ella es potente, hermosa y auténtica. Ella es mi hija. Felices 15 años, amor mío”, escribió.

Andrea celebró el cumpleaños de Micaela en una enorme finca rodeada de grandes espacios naturales, donde recibió a su hija con un grupo de mariachis y al lado de sus seres queridos. La joven usó un traje blanco y unas zapatillas deportivas del mismo color.

La familia de Andrea Guzmán: su esposo e hijas

Micaela es la mayor de las dos hijas de Andrea y el italiano Paolo Miscia, con quien se casó el 10 de marzo del 2007. Martina es la menor de la familia.

Paolo Miscia, el esposo de Andrea, estudió Negocios y Economía Empresarial. Durante varios años fue vicepresidente de Mercadeo del canal Caracol y Kantar Media. En la actualidad se desempeña en el sector de marketing digital y análisis de audiencias. Es fundador y CEO de Vertimedios.

En una entrevista con Bravíssimo, la actriz contó que conoció a su actual esposo en una playa del caribe. Fue amor a primera vista, reveló. “Me encantó al principio y quedé enamoradísima. “Él es el marido perfecto. Yo a veces digo: ‘Me conseguí un extraterrestre’, porque hombres como él es muy difícil, muy difícil (...) alguien que te apoye, como él me apoya, y como la pasamos de bien juntos. Nos reímos mucho y eso hace que yo no quiera estar con nadie más, porque nadie me hace reír así”, contó en su conversación con Marcelo Cezán y Mónica Molano.