Beba, del ‘Desafío XX’, reveló que sufrió trastornos alimenticios: “es muy duro”

En esta edición del Desafío 20 años, algunos de los participantes de los diferentes equipos ya han dado mucho de qué hablar, pues ya se comenzaron a evidenciar las habilidades y destrezas de cada uno.

Lista de concursantes del 'Desafío 20 años' Fotografía por: Caracol Televisión

Poco a poco, los televidentes han venido escogiendo a sus concursantes favoritos, así como también, a los que consideran que, supuestamente, no deberían estar en el reality de competencia.

¿Qué le pasó a Beba, del equipo Alpha?

Una de las concursantes más comentadas es Beba, quien hace parte de la casa morada. La barranquillera ha sido criticada por los televidentes y usuarios en redes sociales porque, en la segunda prueba de Sentencia y Hambre, se desmayó, causando que su equipo se retrasa y llegara de último.

La joven ha sido tildada de ‘floja’. “Cómo es posible que me caiga tan mal en tan poco tiempo”, “ese reality no es para ti. Ella tiene muchas cosas por sanar y con toda seguridad, en el desafío no será”, “Beba vaya para su casa a chillar allá”, “pero cómo aceptaron a un participante así así con tanto problema”, son algunos de los comentarios que han dejado en redes.

Beba y sus problemas alimenticios

En el más reciente capítulo del Desafío 20 años, la participante abrió su corazón y reveló algunos detalles de su vida que nadie conocía. De acuerdo con lo que dijo, su permanencia en el reality no ha sido fácil, pues tantos malos comentarios hacia ella le han recordado uno de los momentos más difíciles de su vida.

“Toda mi vida, desde niña, he sido etiquetada de manera negativa. Mi hermana mayor, desde niña siempre fue como la aplicada, la disciplinada, la responsable, la que hace caso, y yo era todo lo contrario, y lo que empezaron a hacer, fue, desde mi casa, compararme con mi hermana”, comenzó diciendo.

Asimismo, reveló que, a raíz de eso, comenzó a sufrir de algunos trastornos que afectaron completamente su vida. “Yo tuve desde los 13 años hasta hace dos años, problemas de alimentación, yo pasé por anorexia, bulimia, trastornos de depresión y ansiedad, todo eso, al mismo tiempo”, aseguró mientras conversaba con sus compañeros.

Aunque ya lo estaba superando, llegar al programa de Caracol Televisión y que sus compañeros la tilden de débil, ha sido como retroceder en el tiempo y recordar esos momentos en los que era comparada con su hermana. “Llegar aquí después de haber luchado tanto contra eso, de que yo no valgo, que no puedo, que soy débil, yo tengo que ser fuerte, pero de entrada me empiezan a catalogar de esa forma cuando he luchado tanto por superar eso, es muy duro porque empiezo a recordar esas cosas”, afirmó.

Televidentes piden que Beba salga del ‘Desafío 2024′

Debido a su bajo desempeño, algunos televidentes e internautas han pedido que la participante salga de la competencia, para que su equipo no se vea afectado. “Esa mujer necesita ayuda psicológica. Esa conducta de la víctima empeora su situación en el desafío”, “esa muchacha es pura quejadera, yo no sé para que se fué para allá, ya ni sus compañeros la soportan”, “creo que se equivocó de competencia. Todos tenemos problemas, pero no para ponerlos de excusa todo el tiempo”, “que sea la primera eliminada”, “mejor que salga, está haciendo quedar mal a las barranquilleras”.