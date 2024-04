Ella es Beba, la participante del ‘Desafío XX’ que se desmayó: “es la nueva Sara”

Te puede interesar: ‘Desafío 20 años’: dónde se graba, de dónde salen los juegos y más del ‘reality’

Anoche se estrenó una nueva temporada del Desafío XX de Caracol Televisión, que celebra los 20 primeros años del reality más visto por los colombianos; dos décadas de muchos retos, historias, anécdotas y mucha adrenalina.

Así fue el primer capítulo del ‘Desafío XX’

Fueron 32 participantes los que llegaron a la nueva ciudadela para demostrar sus habilidades físicas y mentales. Durante la primera prueba, estuvieron colgados de una grúa que los elevó a 10 metros sobre la Laguna el Tabacal en La Vega, Cundinamarca y poco a poco se fueron formando los equipos.

Luego hubo una segunda prueba que fue crucial para determinar la distribución definitiva de cada competir en los equipos Alpha, Beta, Gamma y Omega.

¿Qué pasó con Beba, del equipo Omega?

Durante esa segunda competencia, los integrantes de la casa Omega tuvieron su primer desencuentro cuando, en medio de la prueba, Beba, una de las mujeres del equipo, sufrió un incidente y se desmayó. Sus compañeros tuvieron que auxiliarla y animarla para que se levantara y terminara la prueba, pues, además, iban amarrados y no podían continuar si ella no seguía.

Mientras eso ocurría, los demás equipos los pasaban cogiéndoles cierta ventaja. Eso hizo que los integrantes de Omega se frustraran. Al final, uno de los hombres del equipo tuvo que alzarla para poder continuar con la prueba.

Discusión de Omega por desmayo de Beba

Una vea la participante se recuperó, preguntó: “¿En qué momento nos pasaron?”. Sus compañeros le explicaron lo que había sucedido, pero, al parecer, a ella no le gustó y les contestó: “¿Por qué carajos me estaban haciendo trotar entonces, estúpidos, imbéciles, idiotas?”.

En la casa los ánimos se fueron calentando aún más a medida que iban hablando. La participante se excusó afirmando que, antes de ingresar a la competencia, estuvo durante un mes enferma. “Mi problema fue de pronto quejarme mucho, yo no estoy acostumbrada a esta vaina y yo sé que ninguno de nosotros está acostumbrado a esto. Estanos todos en las mismas condiciones. La verdad, en un momento dije prefiero retirarme antes que tirar al equipo la única que se estaba quejando era yo ¿Cómo haces tú cuando sientes que te estás muriendo? O sea, llegó un punto en el que ni siquiera sentía que me entraba aire por la nariz”, dijo entre lágrimas.

Uno de sus compañeros le refutó: “ustedes tienen que entender que en la guerra uno no deja a sus compañeros atrás”.

¿Quién es Beba, participante del ‘Desafío XX’?

De acuerdo con el perfil publicado por Caracol Televisión, Beba es una barranquillera de 25 años, que se ha destacado por ser artista y modelo. Su nombre real es Valerie de la Cruz Millán, es ilustradora, cantante y emprendedora de repostería saludable.

Memes por el desmayo de Beba en el ‘Desafío 20 años’

Lo ocurrido con la barranquillera generó una ola de comentarios y memes en redes sociales, en su mayoría, criticando su estado físico. De hecho, fue comparada con Sara Velásquez, exparticipante del Desafío The Box 2023, quien fue catalogada como la más débil de la competencia: “si saben que no están en condiciones físicas porque le quitan el puesto a alguien que está completo para competir”, “ella es la nueva Sara”, “no has llegado bien y ya estás quejándote”, “ya empezó el show”, “muy floja, para llorar se hubiera quedado en la casa”.

Un aplauso para Beba, rompiendo récord en caer mal #DesafioXX pic.twitter.com/JqKLPGf33Y — L (@Lauragc_7) April 2, 2024

Uy esa desmayada alias “beba” es una idiota!!! Que la saquen ya, que tal como los trato??? #DesafioTheBox pic.twitter.com/qxVJMWnaan — Tuti (@TuttiGilColorad) April 2, 2024

la beba diciendo que llevaba un mes enferma, entonces pa que mondá vas #DesafioXX pic.twitter.com/WsTvCgZHiF — paula 🪐 (@drewhabltual) April 2, 2024