Así luce actualmente Juan Carlos Villegas de ‘También Caerás’

También Caerás fue uno de los programas de humor favoritos de miles de colombianos. Las bromas que le hacían a las personas en la calle en diferentes ciudades del país le sacaron sonrisas a más de uno, no solo a los que caían en la ‘cámara escondida’, sino también a los televidentes.

¿Qué es de la vida de Juan Carlos Villegas de ‘También Caerás’?

Una de las caras del divertido programa de Caracol Televisión era la de Juan Carlos Villegas, quien, con sus ocurrencias, ponía en apuros a la gente del común con situaciones divertidas, inusuales y, en algunos casos, hasta aterrorizantes.

El presentador hizo parte del programa desde el año 2000 hasta el 2014. Tras su salida, se radicó en Pereira y trabajó como director de programas de comedia y bromas. De igual manera, se dedicó a su faceta de empresario junto a su esposa, con quien comercializaba ropa femenina. Juan Carlos es padre de tres hijos: Germán Daniel, María Alejandra y Juanita.

Antes de llegar a También Caerás, Villegas hizo programas radiales y estuvo en No me lo cambie. Sin embargo, al salir del programa de Caracol Televisión, muchos de sus seguidores no volvieron a saber nada de él.

En su cuenta de Instagram tiene 6.646 seguidores y allí publica algunos detalles de su vida, aunque ha preferido ser un poco reservado. En su feed se observan fotos con sus tres hijos, a quienes no duda en expresarle su amor.

El cambio físico que ha tenido con el paso de los años ha sido evidente. Los internautas han comentado al respecto pues, actualmente, luce con barba y con unos cuantos kilos de más. “Has cambiado bastante”, “qué cambio”, “te recordamos mucho”, “luces completamente diferente a como estabas en También Caerás”, “qué bueno verte”, “ojalá volvieras a la televisión”, “hace falta un programa como También Caerás”, “te extrañamos en la televisión”, “‘cuándo vuelves”.

Por ahora, se desconoce a qué se dedica exactamente el también actor. No obstante, sus redes sociales han sido el medio para que sus fanáticos estén al tanto de lo que ocurre con su vida.