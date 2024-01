Arelys Henao tuvo que irse de su casa por acosadora que la acechaba

Arelys Henao se encuentra en tendencia en la actualidad gracias a la segunda parte de su bionovela. Tras la primera entrega, llamada Arelys Henao, canto para no llorar, llegó la secuela, que lleva por nombre Arelys Henao, aún queda mucho por cantar. Las dos producciones se han encargado de contar varios de los detalles de la vida de la artista, por lo que sus seguidores están conociendo varias facetas de la intérprete de Lo pasado pisado.

Recientemente en una entrevista con la periodista Eva Rey, la nacida en Sabanalarga, Antioquia, reveló que en algún momento de su carrera, una mujer que decía ser su fanática comenzó a acosarla y hostigarla. En su charla con el programa Desnúdate con Eva, contó que aquella persona ‘se obsesionó' con ella y que la vio en varias ocasiones rondando la casa en la que vivía.

¿Qué pasó con la acosadora de Arelys Henao?

Según detalló la cantante, los hechos ocurrieron hace siete años, cuando residía en el barrio Laureles, en Medellín. Según contó la artista de 47 años, la mujer que la acosaba llegó a ofrecerle dinero a sus vecinos para que la espiaran y le tomaran fotografías de lo que hacía en su día a día. Las personas que vivían cerca a Arelys no dudaron en contarle para alertarla.

“Como no lo logró (conseguir las fotos que le pidió a los vecinos de Arelys) después terminó ofreciéndome cuchillo. Me decía que si me veía, me iba a dar una puñalada”, reveló la creadora de temas como Amante y amigo. Luego de que la mujer tratara de burlar la seguridad de la casa en la que vivía Arelys, la cantante decidió mudarse de la vivienda para proteger su seguridad y la de sus familias.

Luego de salir de su casa, contó Henao, no volvió a saber de su acosadora. En su charla con la presentadora europea, cantautora mencionó que, a pesar de hechos como ese, mantiene una relación cercana con sus fanáticos, y que confía que quienes la admiran quieren lo mejor para ella y no buscan hacerle daño. “Me cuidan, me consienten, tratan de ayudar al anillo de seguridad. Yo soy una mujer muy dada al pueblo, estaré en este mundo hasta que mi Dios lo quiera”, recalcó.