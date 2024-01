Daniela Álvarez vive dolorosa pérdida familiar: “mi angelito en el cielo”

La presentadora de televisión Daniela Álvarez no solo ha logrado convertirse en una de las principales figuras de la pantalla chica nacional, sino también en una voz de resiliencia. La exreina de belleza atravesó por varias dificultades de salud que la llevaron a perder una de sus piernas.

La amputación de una de sus extremidades inferiores hizo que la modelo comenzara a trabajar en pro de personas con su misma condición, y a educar sus seguidores acerca de temas relacionados a su lesión. En medio de la cercanía que tiene con sus fanáticos, recientemente la barranquillera compartió en sus redes sociales que tuvo una fuerte pérdida en su familia que la tiene muy triste.

Puedes leer también: Ryan Gosling, de Barbie, arremetió contra los Oscar por ‘ignorar’ a Margot Robbie

Daniela Álvarez se despidió de un importante integrante de su familia

De acuerdo con lo que informó, falleció su perrita llamada Bella, a quien adoptó hace casi una década. “Hace 9 años te vi en el parque, tenías 3 meses de nacida. Eras la última perrita de la camada que faltaba por entregar y le rogué a la dueña que fueras para mí. Me fui ese día sin ti a la casa y después de muchos intentos logré ser tu mamá. Me acompañaste en muchos momentos y me diste mucho más de lo que yo pude darte. Gracias por tu nobleza, por tu lealtad y tu amor que siempre se quedará conmigo. Te amo Belilta, ahora eres mi angelito en el cielo”, redactó.

La exseñorita Colombia redactó el mensaje al lado de una galería de fotografías en las que aparece ella compartiendo momentos especiales con su fiel compañera de vida. Dentro de las imágenes hay un video en el que se ve a la perrita emocionada recibiendo a Daniela al llegar a casa. “Mi niña, mi niña, llegó mamá”, se le escucha decir a la costeña de 35 años en el clip mientras Bella salta y hace sonidos de felicidad.

Te puede interesar: Andrea Valdiri redactó emotivo mensaje a su hermana Fairuz. ¿Qué pasó?

La publicación se llenó de comentarios de condolencias y de apoyo a favor de Daniela. Entre los mensajes se leyeron las palabras de su colega Laura Tobón. “Mi Bella, descansa en paz”, escribió la presentadora de La Voz Kids.