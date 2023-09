Ana Sofía Henao revela secretos para tener un pelo hermoso como el suyo. Toma nota

La modelo paisa Ana Sofía Henao no necesitó estar en una novela o presentar un programa de televisión para volverse famosa, no solo en Colombia, sino en algunos países de la región. Este rostro perfecto y cabellera rubia engalanó por 13 años consecutivos las portadas y contraportadas de los cuadernos que estudiantes de colegio y universidad adquirían cada año. En cada imagen, la modelo que también fue estrella central de varias campañas, dejaba ver su rostro perfecto, ojos claros y expresivos y por supuesto, una larga y sana cabellera, comparada incluso con la melena de la célebre Farrah Fawcett de Los ángeles de Charlie, o Jennifer Aniston, de Friends.

Hace ya un buen tiempo que Ana Sofía dejó de posar para las campañas de cuadernos, pero continuó su carrera como modelo y empresaria. En ambos roles una pregunta ha sido constante. “Siempre me han preguntado: ¿cómo cuido mi pelo?”, comenta la antioqueña que también admite que la interrogan sobre su piel lozana y perfecta.

Fue este primer aspecto que la llevó a obsesionarse con una meta: encontrar los productos perfectos para lograr una cabellera igual. Ahora que asegura ha logrado esto en su recién estrenada línea capilar Biosophia, luego de cinco años de investigaciones junto a expertos, comparte con los lectores de Vea esos trucos, que en su caso, le han funcionado a la perfección. Algunos no corresponden a los que hemos escuchado por años, sino que desmitifican esas creencias.

Ana Sofía Henao recientemente lanzó su propia línea capilar Fotografía por: Cortesía

¿Lavarlo todos los días?

Para comenzar hay que decir que Ana Sofía se lava el pelo a diario y no siente que esto le dañe esta parte de su cuerpo. Lo hace porque hace ejercicio todos los días. Claro que sabe que a algunas mujeres les viene bien lavarlo con menos frecuencia, pero definitivamente recomienda asearlo y mantenerlo limpio. “Uno suda, el sudor es sal y eso debilita el pelo”.

Ana Sofia desmitifica aquella creencia de que sí se usa permanentemente un producto, con el paso del tiempo, ya no obra de igual manera en el pelo y es necesario cambiar. “No es cierto, es lo mismo como si pasara con las vitaminas que te comes en las verduras; tu cuerpo no se acostumbra a ellas, tu cuerpo las necesita y tal cual pasa con los productos capilares, si es muy bueno tiene que perdurar. De pronto, es que las mujeres también somos un poco complicadas con el tema y queremos variar y nos cansamos y bueno, y queremos ensayar y somos muy curiosas. Pero yo he sido de las que me caso con un producto por años, o sea, yo llevo usando los mismos productos de maquillaje y para el pelo y las mismas cremas te podría decir que por lo menos 20 años; porque cuando me funciona algo no me cambio, ¿para qué?”, asegura la empresaria. De igual manera aconseja cortarlo o despuntarlo con frecuencia. Ella lo hace cada mes y medio.

Aconseja no dormir nunca con el pelo mojado y procurar hacerlo con el cabello suelto. “Así se relaja, descansa y se repara. Eso sí, nunca ir a la cama con tratamiento puesto, ya “que también debilita, porque un tratamiento suaviza mucho el pelo y puede tenderlo a quebrar”.

Sobre el recogido de pelo, recomienda usar bandas o cauchos que no lo partan o revienten, sino que lo traten con suavidad.

También te puede interesar: Exesposa de Marco Antonio Solís asegura que él le robó su fortuna. “Era mala persona”

¿Cómo lavar el pelo correctamente según Ana Sofia Henao?

La modelo recomienda una rutina sencilla cuando se trata de lavarlo. Aplicar champú, retirarlo; luego, acondicionador, dejarlo unos minutos y enjuagar. Luego viene el tratamiento, que es cada tres días o una vez a la semana, según preferencia. siempre debe aplicarse de raíz a puntas sin importar que el cabello esté limpio o sucio, dejarlo por 20 minutos y luego retirarlo.

También enfatiza en usar protectores de calor antes de someterlo a secadores y pinzas y, bloqueador solar capilar o protegerlo con gorras o sombrero cuando va a estar expuesto al sol, por ejemplo, en un paseo. Pero todo ello, sí no hay una buena alimentación no va a servir. “La alimentación balanceada nos cuida el pelo, las uñas, la piel”, concluye.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento