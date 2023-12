Alejandro Santamaría invita a gozarse diciembre con ‘Discoteca’ y ‘Borrachera’

Alejandro Santamaría es un cantante de 26 años que, desde niño, dio muestras de su talento y potencia vocal en distintos encuentros familiares. Por eso sus padres lo apoyaron en el sueño de convertirse en el gran músico que es hoy en día.

A su corta edad, el intérprete de Qué tal y Encima de mil, ha logrado trabajar junto a artistas reconocidos en Colombia y otras partes del mundo, como Andrés Cepeda, Ovy On The Drums, Adso, Pitizion, entre otros.

Alejandro Santamaría celebró en abril pasado su primer sold out en Bogotá Fotografía por: JOHAN LOPEZ

La invitación decembrina de Alejandro Santamaría a sus seguidores

En una entrevista que brindó a la Revista Vea, el bogotano presentó Discoteca y Borrachera, dos canciones que estrenó hace poco y con las que espera poner a gozar al público en las fiestas de Navidad.

“Aunque parece que tratan de lo mismo son canciones diferentes. ‘Borrachera’ habla del momento en que uno sale a tomar para olvidar y siente que lo logró, pero al poco tiempo, como lo dice la letra, se da cuenta que no es así y recae en llamar y buscar a esa persona. En cambio ‘Discoteca’ es una canción alegre que habla de esos amores cortos, o de verano, que te llevan al límite y te dejan con la duda de qué pudo haber pasado si la relación hubiera prosperado“, comentó sobre estos dos sencillos que acumulan un millón y medio de reproducciones entre Spotify y Youtube.

Alejandro Santamaría también le contó a la Revista Vea que Borrachera es de su autoría y la escribió con base en una experiencia personal, mientras que Discoteca fue hecha por otros grandes compositores, como Sebastián Yatra.

“Sebas me llama un día y me dice que tiene esta canción disponible a ver si yo la quería grabar. Cuando la escuché me pareció muy buena, es de esas canciones que no tiene pierde (...) Sin embargo, el reto para mí estuvo en cómo interpretarla y ponerle mi propio sello”, añadió el joven cantante, a quien también se le recuerda por haber sido asesor del equipo de Andrés Cepeda en La Voz Kids.

¿Qué se viene para Alejandro Santamaría?

En medio de los rumores que lo señalan de ser el nuevo integrante de La primera vez, serie colombiana de Netflix, el artista le dijo a la Revista Vea que el 2024 estará cargado de nuevos proyectos y canciones.

“Comenzando el año voy a abrir la gira de Andrés Cepeda en Estados Unidos, donde vamos a hacer más de 20 fechas. También voy a hacer unos conciertos propios en Colombia. Mejor dicho, les tengo muchas sorpresas, así que pueden seguirme en mis redes sociales y en las plataformas de streaming para que no se pierdan de nada“, explicó.

Por último, le preguntamos a Alejandro Santamaría sobre la posibilidad de juntarse en una misma canción con Sebastián Yatra, teniendo en cuenta la amistad que han cosechado. Y aunque aseguró que “todavía no se ha hablado nada”, dejó abierta la puerta a esta colaboración musical.