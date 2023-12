‘Día a Día’ tiene nuevo integrante: este nombre se suma al matutino de Caracol

Día a Día sorprendió a sus televidentes el pasado 21 de diciembre al anunciar que Wilber Correa, quien se desempeñó como director del programa durante 10 meses del 2023, decidió dar un paso al costado.

No obstante, ya se sabe quién será el nuevo director del matutino del canal Caracol.

¿Quién es el nuevo integrante de ‘Día a Día’?

De acuerdo con lo que logró confirmar la Revista Vea, el reemplazo de Wilber Correa es Jaime Moreno Velásquez, un comunicador social y periodista de profesión que trabaja en el canal desde agosto de 2023, según detalla en su perfil de LinkedIn.

Sin embargo, esta es la segunda etapa de Moreno en Caracol Televisión, pues hizo parte de la compañía entre enero de 2019 y diciembre de 2021, cuando trabajó como libretista de The Suso’s Show.

Jaime Moreno, nuevo director de ‘Día a Día’, matutino del canal Caracol Fotografía por: Instagram Jaime Moreno

El nuevo director de Día a Día, quien tiene una maestría en Diseño Publicitario y Creación de Marcas, cuenta con una amplia experiencia en canales nacionales e internacionales.

Comenzó su carrera profesional en 1995, como parte de Teleantioquia y dos de sus proyectos: Programa Número Uno y Noticias Teleantioquia. Además, creó los programas Paralelos y 45 minutos, así como el reality show Calidosos, y fue presentador de la sección deportiva del informativo central.

En 2006 se convirtió en director, libretista, comentarista y presentador de Señal Colombia (RTVC), donde fue comentarista en competencias internacionales de patinaje, tenis y otros deportes.

También trabajó en Caracol Radio, El Colombiano, Telemedellín, Banijay México y Televicentro.

¿Por qué se fue Wilber Correa de ‘Día a Día’?

El antiguo director del matutino confesó que se le presentó una gran oportunidad fuera del país y no la dejará pasar. Sin embargo, aprovechó para agradecer el tiempo que hizo parte del canal Caracol.

“Existen oportunidades en la vida, que se toman o se dejan pasar. Y esta es una de esas oportunidades en las que se debe aprovechar”, le dijo al medio en mención. Minutos más tarde indicó: “Como sabes he estado durante mucho tiempo en Caracol, esta ha sido mi casa. Acá me dieron oportunidades maravillosas, por fortuna y gracias a los televidentes, hemos tenido los mejores índices de sintonía. Mis propuestas han sido acogidas, y estoy muy satisfecho. He conocido personas maravillosas y los mejores profesionales”, comentó en una charla con Pulzo.