Adriana Arango, de Ana de Nadie: “A mí no se me dio eso del instinto maternal”

En la novela Ana de Nadie la historia de Azucena tiene en vilo a los televidentes. El personaje interpretado por la actriz Adriana Arango, que siempre busca la manera de divertirse al máximo por encima de cualquier otra responsabilidad, también decidió no convertirse en madre activa en su juventud cuando quedó embarazada de Luciano, papel interpretado por Andrés Toro.

Hasta el momento el público sabe muy bien que Oriana, quien fungió como su asistente, en realidad es esa hija que dio en adopción, pero Azucena ignora tal situación. La maternidad por el momento aún no conflictúa a Azucena quien no sospecha que su hija está más cerca de lo imaginado.

Adriana Arango y su rol de madre

Para la actriz Adriana Arango la maternidad en cambio ocupa un papel predominante en su vida. Arango quien es madre de Juan José, el hijo que tuvo hace 25 años con su esposo, el también actor Robinson Díaz ha construido una relación cercana, peor también independiente. Justamente de ese rol y de los desafíos que este represente habló con Vea

La actriz que es bastante directa en sus declaraciones y no se anda con rodeos en sus respuestas en esta ocasión también hizo gala de las palabras contundentes que suele tener.

¿Cómo ha sido ese rol de madre de Juan José a lo largo de los años?

“Pues nunca me tuve mucha fe porque a mí no se me dio eso del instinto maternal, tal vez porque soy muy independiente y egoísta, pero pude crear una relación muy buena con mi hijo. Somos muy cercanos y todo funciona porque él tiene una personalidad increíble, un humor negro fantástico y de alguna manera, milagrosa sobrevivió a tanta locura”.

Juan José Díaz, hijo de Adriana Arango y Robinson Díaz. Fotografía por: Instagram

¿Qué ha sido lo más complejo de ser madre?

“Educar a una persona con unos lineamientos que consideras correctos en un mundo corrupto donde se premia al ´vivo´ entonces en esa contradicción tan brutal, no sabes ni que responder a las preguntas de un niño”.

¿Y lo más sencillo del rol?

“El amor natural que crece con cada momento que compartes con esa nueva persona que apareció de repente en tu casa, el placer infinito de verlo tomando sus decisiones y construyendo su mundo, ¡eso es divino!”.

¿Qué tanto opinan y ven sus trabajos Robinson y Juan José?

Los ven, me cuentan sus impresiones y en el caso de Ana de nadie están hechos unos fans de Violeta y de la novela.

La actriz que vive un momento de popularidad importante por la producción de RCN indicó que mirando hacia atrás no suele arrepentirse de nada y tampoco quisiera cambiar nada lo de hecho o vivido. “Hasta lo malo me ha traído buena suerte”.

Actualmente Adriana se encuentra trabajando en la nueva temporada de la obra La dama de negro, donde trabaja junto a su esposo y su hijo. La obra calificada como una de las mejores del teatro de terror se presenta en el Teatro Libre de Chapinero de Bogotá.

