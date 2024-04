Actriz de Beverly Hills 90210 se prepara para morir de cáncer. “Me preocupa mamá”

Cuando Shannen Doherty encarnaba a la inconforme adolescente de clase media, Brenda Walsh en Clase de Beverly Hills o Beverly Hills 90210 ocupaba las miradas de sus seguidores por su desparpajo y la de los medios porque fuera del set tenía fama de ser caprichosa y conflictiva. La actriz que compartía set con el fallecido Luke Perry y las estrellas juveniles de los 90, Tori Spelling, Brian Austin Green, Jason Priestley y Jennie Garth terminó saliendo de la serie en sus primeras temporadas.

Luego estuvo en la serie Hechizadas, donde sus compañeras de set fueron Alysa Milano y Holly Marie Combs. Allí también hubo rumores de conflicto en el estudio.

Hace nueve años, Doherty anunció que tenía cáncer, más exactamente en el 2015. Contó que fue diagnosticada con el mal en el seno y luego del tratamiento, dos años después, ya estaba libre de la enfermedad.

En el 2020, la actriz estadounidense, anunció que el mal había vuelo y estaba en fase 4. Inicialmente contó con el apoyo de su esposo, el fotógrafo Kurt Iswarienko. Sin embargo, meses después descubrió que él tenía una aventura, por lo cual pidió el divorcio.

el cáncer de Shannen Doherty hizo metástasis Fotografía por: INSTAGRAM

De esta manera, Shannen lidió al tiempo con las quimioterapias y con la ruptura amorosa. Constantemente ha compartido en sus redes sociales los tratamientos alternativos y nuevas medicinas que le han aplicado en busca de una cura, pero parece que ahora el pronóstico es definitivo y su mal no tiene cura.

El cáncer de Shannen Doherty llegó al cerebro y a los huesos

En junio del 2023 dijo que su cáncer había llegado al cerebro, pues había hechos metástasis. También alcanzó los huesos. Pese a lo difícil de este dictamen, ella se ha mantenido entusiasta, incluso participó en el reencuentro que tuvo con sus compañeros de serie y eventualmente se ve bromeando en sus redes sociales y en su podcast ‘Let´s Be Clear’.

Fue justamente en este espacio que repentinamente anunció que está preparando todo para su partida y por ello, está regalando y deshaciéndose de muchas cosas materiales.

Shannen Doherty, de Clase de Beverly Hills, regala y vende sus cosas antes de morir

“Mi prioridad en este momento es mi madre. Sé que va a ser muy duro para ella si yo muero antes. Y porque sé que va a ser duro, estoy intentando que otras muchas cosas le resulten más fáciles. No quiero que tenga que encargarse de un montón de cosas. No quiero que se encuentre con un trastero lleno de muebles”, dijo la actriz haciendo énfasis en que está resignada con lo que sigue en su vida.

“Sientes que estás soltando algo que fue muy especial e importante para ti. Pero sabes que es lo que debes hacer... y, al final, va a darte cierta sensación de paz y de calma. Porque estás ayudando a la gente que se va a quedar a tener una transición más limpia y más sencilla”, dijo sabiendo además que sabe que será difícil este proceso para los cercanos.

Recordemos que no es la primera vez que Doherty habla de lo que ocurrirá cuando muera, incluso hace algunas semanas llamó la atención cuando dijo que había gente que no deseaba que asistiera a su funeral, catalogándolos de hipócritas.

También te puede interesar: Shannen Doherty de Beverly Hills 90210: su cáncer es terminal y ahora planea su funeral

EL listado de indeseables lo tiene en su poder, su mejor amigo y agente inmobiliario Chris Cortazzo, quien es el albacea de sus últimas voluntades, hasta sus planes de cremación y lo que quiere que hagan después con sus cenizas: “Quiero que las mezclen con las cenizas de mi perro y con las cenizas de mi padre”, dijo la actriz.

Volviendo a los planes de la actriz antes del desenlace ella continúa en lo que ha denominado una operación limpieza, pues tiene demasiados muebles en su casa.

“Yo ya no los voy a disfrutar y otros tampoco los estarían disfrutando, ¿realmente los necesito a estas alturas? ¿Necesito tener tres mesas de comedor en casa? La respuesta es no, la mayoría de veces no necesitamos las cosas que tenemos, y a todos nos vendría bien un poco de limpieza y no convertirnos en acaparadores, que es lo que yo estaba haciendo con todos mis muebles”. Reveló que el dinero recaudado con las ventas de las cosas que irá sacando lo destinará para un viaje con su madre: “Son solo cosas. No las necesito. No me dan alegría, pero lo que me da alegría es llevarme a mi madre a sitios a los que siempre ha querido ir”, puntualizó Shannen.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento