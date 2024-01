Shannen Doherty, de Beverly Hills 90210, su cáncer es terminal y planea su funeral

En el 2015 Shannen Doherty, actriz de Embrujadas y Clase de Beverly Hills anunció que padecía cáncer de mama. Un par de años más tarde anunció con felicidad que había entrado en remisión. La conflictiva Brenda Walsh de Beverly Hills 90210 había recibido una nueva oportunidad y habló de su cambio de vida a raíz de la experiencia del cáncer superado. Sin embargo, antes de pandemia, en el 2019, anunció que el mal había vuelto. Luego de un tiempo de tratamiento, el cáncer llegó a los huesos y el año pasado confesó que había hecho metástasis en el cerebro y tenía miedo. Para ese entonces fue sometida a una cirugía y luego su dolor aumentó cuando supo que su esposo le fue infiel.

Recuperada de la traición sentimental y divorciada ha dicho una y otra vez que no quiere morir y que aún desea más tiempo para cumplir metas y planes pendientes.

Sin embargo, parece que el diagnóstico no es nada alentador, pues su cáncer ya es terminal, ella procura mantener el optimismo ante la situación, no obstante el final está escrito.

Shannen Doherty tiene listado de personas que no desea en su funeral

En una nueva entrega de su proyecto de podcast de iHeartRadio, la actriz habló con Chris Cortazzo de su funeral en los términos en los que ha procurado estar desde que enfrenta la enfermedad: con seriedad, pero también común poco de humor. En el diálogo mencionó cómo quiere que sea su funeral cuando lo inevitable ocurra.

“Tengo esos momentos en los que lo siento todo y deseo algo diferente. Lo más importante es que no quiero morir demasiado pronto porque tengo mucho que conseguir aún. Y eso me pesa mucho porque pienso que no he recaudado el suficiente dinero para combatir el cáncer”, comenzó diciendo.

En este mismo espacio reveló que antes de su cirugía cerebral revisó los términos de su testamento y nombró a Cortazzo, quien es su mejor amigo, como albacea de su fideicomiso.

Cuando se refirió a cómo se imagina y desea sus exequias sorprendió al mencionar que no desea que algunas personas acudan a él. “Hay mucha gente que creo que aparecería, pero no quiero que estén allí. Las razones para aparecer no son necesariamente las mejores, como que en realidad no les agrado. Aborrezco la falsedad. Tienen sus razones y puede ser bueno para ellos, pero en realidad no les agrado lo suficiente como para que aparezcan allí”, mencionó la actriz de 53 años.

“Lo harán porque es políticamente correcto y no quieren quedar mal. Y por eso quiero quitarles esa presión. Quiero que mi funeral sea como una celebración de amor”, enfatizó.

Shannen Doherty no quiere lágrimas en su funeral

Doherty tiene claro que el dolor y las lágrimas no querría que fuera protagonistas en su despedida final. “No quiero que la gente llore o que en privado digan: ‘Gracias a Dios, esa perra ya está muerta’”.

La actriz reveló que incluso tiene una lista de las personas que no desea que acudan a su sepelio. “La lista de asistentes se la di a mi amigo y es más corta y mejor. No puedo darle una lista de quién no quiero porque es demasiada larga”, dijo ya en un tono que incluyó algo de humor.

