A Maia Landaburu, viuda de Fernando Gaitán, Devuélveme la vida, le cambió la vida

Maia Landaburu estaba en España, país al que había viajado con su hijo Valentín, fruto de su relación con Fernando Gaitán, cuando le propusieron hacer un casting para una novela de Caracol. Se trataba de ‘Devuélveme la vida’, ella lo hizo y desde la madre patria envió el material. “Hice ese y un segundo y después de un gran silencio de tiempo, me dijeron que tenía que venirme en cuestión de dos semanas”. Había quedado escogida para encarnar a Ofelia, la niñera e institutriz de Mariana, la protagonista de la novela de Caracol, que se ha consolidado como la más vista de su género en la pantalla.

En diálogo con Vea, Maia revela que será ella quien permanezca a lo largo de las generaciones que la historia expondrá, es decir que será Ofelia a los 20 años, pero también a los 60. Todo un reto actoral que incluye un arco de transformación de personaje y por supuesto, un cambio físico que demandó horas de maquillaje, sobre todo, en la generación final.

“Ha sido muy interesante porque Ofelia es una mujer que entra a los 20 años a la vida de Alfredo (encarnado por Carlos Manuel Vesga) cuando viene a cuidar esa niña y queda completamente anulada por este hombre, que ella no solo lo admira por lo que es, sino por el amor que él le tiene a Victoria, su difunta esposa. A Ofelia le parece que es un amor perfecto y se enrolla con esa imagen y de alguna manera, se empieza a imaginar que ella en algún momento también puede tener un amor así”, comenta la también maestra de Artes escénicas.

Pero más allá del reto actoral, Ofelia representó un aprendizaje personal para Maia, quien hace cinco años, en el 2019, quedó viuda cuando su prometido, Fernando Gaitán, el exitoso escritor de ‘Yo soy Betty la fea’ y ‘Café’, murió inesperadamente. La pareja planeaba casarse ese mismo año. Con este rol Landaburu descubrió que en la vida real ella tenía gran preocupación por ser aceptada.

“Para mí me fue muy interesante el proceso que tuve con la relación de Ofelia y Alfredo, que muchas veces uno se pone en patrones en los que está buscando aprobación. Ofelia anda todo el día buscando aprobación para que Alfredo la mire, la vea. Eso fue muy fuerte para mí, no en las relaciones amorosas, sino como en general para entender un montó de cosas que pasaban en mi relación con los hombres”.

También te puede interesar: Marcela Sarmiento, ex presentadora de ‘Día a día’ superó la muerte de su esposo, Alejandro Nieto. Habló sin tapujos de cómo lo hizo

La actriz consciente de que su personaje se mantiene leal al amor que siente por su patrón, pese a que no la trata bien, confiesa que debió recurrir a su experiencia personal para sentir ese amor tan inquebrantable. “Alfredo le hace un montón de cosas terribles a Ofelia y ¿de dónde más iba a sacar tanto amor? De mi relación con Fernando”, comenta la actriz que vivió con el creador de ‘Betty la fea’ una historia de amor muy distinta, pues en la suya predominó el respeto mutuo, pero con un sentimiento tan grande como el que tiene Ofelia hacia Alfredo. De ahí que Maia admite la falta que aún le hace el escritor, aunque con el paso del tiempo se siente más tranquila y lo percibe a él igual.

Maia Landaburu, de ‘Devuélveme la vida’ confiesa: “me siento más libre”

Con esa especie de catarsis que logró mediante Ofelia hoy la actriz se siente más ligera. “Me siento más libre, como que hay algo en mí soltó. Entendí que uno no necesita tanto la aprobación, es decir, sí que me vean, soy actriz además, pero sí hay algo que sanó en mí, ya no pienso en esa validación y ella también en algún momento entiende que hay que priorizarse uno mismo”.

Podría leer: Esposa de Fernando Gaitán dio conmovedor mensaje al recordar al creador de ‘Betty la fea’

Y aunque las acciones de Ofelia son las que marcan a la protagonista de esta novela, Maia tiene claro que ella no es una villana, tal vez sea una antagonista del amor de los estelares, pero siempre hace todo pensando que es lo mejor. “Ella lleva a Mariana al convento porque cree que está bien, ella misma se crio allí”, comenta en defensa del rol que tiene claro solo acata órdenes que en una década como la del 50 o 60, era apenas natural. “Ofelia en algún punto entenderá que todo lo que hace tiene consecuencias. Lo hace desde el amor y es un poco lo que nos pasa a las mamás también. Uno trata de hacer lo mejor para sus hijas y se equivoca también. Uno va aprendiendo sobre la marcha”, comenta la actriz que además de Valentín tiene una hija de 20 años.

Curiosamente Maia también hace parte del elenco de la novela Rojo Carmesí, original de Fernando Gaitán y que se encuentra enfrentada a la producción de caracol. En Rojo Carmesí tiene el rol de una abogada.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento