Esposa de Fernando Gaitán dio conmovedor mensaje al recordar al creador de Betty

El 9 de noviembre del 1960 nació en Bogotá Fernando Gaitán, el periodista que se convertiría en uno de los libretistas más brillantes de la televisión colombiana al crear obras como La fuerza del poder, Café con aroma de mujer, Hasta que la plata nos separe y la inolvidable Yo soy Betty la fea, reconocida hoy como la telenovela más famosa del país en el mundo.

No obstante, la vida del ingenioso creador de historias, que se desempeñó también como vicepresidente Creativo del canal RCN, se truncó el 29 de enero de 2019 cuando sufrió un infarto, pues falleció en la clínica del Country a donde llegó de urgencias. Gaitán se encontraba en ese momento pendiente de una nueva adaptación de Betty y desarrollando la que sería su última obra llamada Yo no soy Mendoza con Telemundo, que hasta la fecha aún no se ha producido.

¿Quién es la viuda de Fernando Gaitán?

Maia Landaburu estuvo diez años con Fernando Gaitán y tuvieron un hijo Fotografía por: cortes

La partida de Gaitán se convirtió en noticia mundial y en el dolor más grande para la actriz Maia Landaburu, a quien hemos visto recientemente en La Reina de indias y el conquistador, Romina poderosa y Del wok al mollo y Enfermeras, por mencionar algunas producciones. La actriz cartagenera fue la pareja del escritor por más de una década y con ella el escritor tuvo a su hijo menor Valentín Unai, que tenía 3 años cuando él falleció.

Landaburu, que estuvo una buena temporada residiendo en España como parte de su proceso de duelo por la pérdida de quien fuera su compañero de vida, había revelado a Revista Vea en una entrevista que planeaban casarse en abril del 2019. Ahora cuando se celebra un aniversario más del nacimiento del brillante creador, la actriz decidió rendirle un homenaje en sus redes y felicitarlo. “Feliz Cumpleaños Amor mío. Que la fiesta allá sea alegre y hasta la madrugada como te gusta”, comenzó su post que acompañó con imágenes donde aparece junto al escritor y una más donde se ven los tres con su pequeño. “Aquí celebraremos la suerte de haberte tenido en nuestras vidas y este amor tan profundo donde la muerte y la vida terminan siendo solo anécdotas pasajeras”, complementó la también docente de actuación.

También te puede interesar: ¿Qué pasó con el abogado Santamaría de Betty la fea? A esto se dedica ahora

¿Qué dijeron las hijas de Fernando Gaitán?

Por su parte en la cuenta que manejan sus hijas Ana María y Luisa también hubo un sentido homenaje al creador de Betty. “En este día, quiero recordar tu luz y el amor que compartimos. Tu ausencia se siente, pero tu legado brilla con fuerza. Orgullosa siempre estaré de llamarte MI PAPÁ. Llevo conmigo los momentos compartidos, aprendí tantas cosas maravillosas de ti. Te extraño en cada detalle, en cada risa, en cada consejo. Pero sé que jamás dejarás de cuidarme. Eres mi primer amor, mi confidente, mi eterno amigo. Hoy y siempre celebro tu vida, tu amor y la huella imborrable que dejaste en el mundo y en mi corazón. Te llevo conmigo en cada paso, en cada recuerdo, en cada suspiro. Feliz cumpleaños padre mío”, se lee en el sentido mensaje.

Otros famosos como Diego Camargo, quien trabajó con el libretista en Comediantes de la noche, también recordaron en sus redes al escritor.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento