“Fui mujer objeto durante años”: Flora Martínez habla de la importancia de ‘Itzia’

Itzia, Tango y Cacao, película protagonizada por la actriz Flora Martínez tuvo su premier el 18 de octubre, en el centro comercial Plaza Claro, en Bogotá. Este proyecto audiovisual les rinde homenaje a los campesinos cacaoteros colombianos y a las personas con limitaciones auditivas.

La historia fue escrita, musicalizada y producida por José Reinoso, esposo de la actriz, y contó con la supervisión en el guion de Marcos Carnevale, quien es el creador de algunas producciones de Netflix y Star Plus.

Itzia, Tango y Cacao fue rodado en San Vicente de Chucurí, Santander, considerada la capital cacaotera de Colombia, y en el municipio de Zipaquirá, ubicado en Cundinamarca.

Flora Martínez habla de la importancia de Itzia en su trayectoria profesional

“Durante años me sexualizaron y me volvieron mujer objeto en el cine, algo que era muy triste para mí. Las mujeres somos más que un cuerpo y una cara linda, somos poderosas, valientes e inteligentes (…) No podemos crecer como sociedad si continuamos con esos patrones, los cuales hacen mucho daño” afirmó Flora en exclusiva para Vea.

En medio de la entrevista, la reconocida actriz señaló que Itzia, Tango y Cacao era una deuda que tenía consigo misma desde hace varios años, pues creía que todavía la industria cinematográfica nacional no le había brindado un reconocimiento a todas las familias colombianas que se dedican al cultivo del grano y a las personas con limitaciones auditivas.

“Itzia es una mujer que tiene la oportunidad de observar el mundo desde una perspectiva diferente. Ella es sensible, apasionada, luchadora, generosa y sonriente, a pesar de las dificultades (…) Me siento honrada de haberle dado vida a este personaje, el cual, me dejó muchos aprendizajes. Los colombianos tienen que ver esta película porque podrán observar una nueva perspectiva de lo que es Colombia hoy día para el mundo”, señaló la actriz y también directora de la película.

¿Cuándo es el estreno de ‘Itzia, Tango & Cacao’?

En medio de una rueda de prensa, la actriz Flora Martínez y su esposo, el director José Reinos, revelaron que, a partir hoy, jueves 26 de octubre, estará disponible en todas las salas de cine a nivel nacional, Itzia, Tango & Cacao.