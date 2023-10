¿Flora Martínez estaría en ‘MasterChef Celebrity’? Esto respondió la actriz

Hace tan solo semanas terminó la más reciente temporada de MasterChef Celebrity Colombia. El concurso, que nuevamente entregó un premio de más de 200 millones de pesos, entre dinero y accesorios de cocina, tuvo como ganadora a la actriz Carolina Acevedo. La artista, oriunda de Ibagué, logró avanzar en la competencia gracias al alto nivel de sus platos, y convenció a los jurados en la final.

Por el programa culinario han pasado múltiples celebridades, entre nacionales y extranjeras. Aunque unas son más recordadas que otras en lo que respecta a su participación en el formato culinario, todas han tenido la oportunidad de ganarse el corazón de los televidentes, quienes terminan viendo a los famosos de su preferencia en otra faceta de sus vidas.

Aunque un buen número de personalidades han pasado por el concurso, muchas se han quedado por fuera. Recientemente, en una entrevista concedida a la presentadora española Eva Rey, Flora Martínez comentó que la propuesta de participar en el programa de televisión del Canal RCN había llegado a sus manos. En su conversación con la periodista, la actriz dijo que no estaba segura de entrar al reality, pues, además de parecerle difícil, tiene pocos conocimientos de gastronomía.

¿Flora Martínez estará en ‘MasterChef Celebrity’?

“¿Sabes que me lo propusieron? No, yo no creo que me le mida (...) hice Bailando con las estrellas, que fue el único reality, y me olvidé que era un reality, y cuando ya estaba ahí metida dije: ‘yo por qué acepté esto tan difícil’, pero podía bailar ocho horas diarias, y eso fue lo máximo, así que me olvidé (...) mira, preparo un huevo frito delicioso y un arroz excelente”, dijo entre risas respecto a su experiencia en dichos formatos.

La relación de Flora Martínez y su pareja José Reinoso

En esa misma conversación, la nacida en Montreal, Canadá, confesó que pasó por días complejos con su pareja, José Reinoso, mientras grababa la película Itzia, Tango y Cacao, en la que debutó como directora. “Imagínate, los dos intensos, los dos súper perfeccionistas, cada uno en su estilo (...) pero totalmente, nos lo planteamos (separarse), yo creí que al final del rodaje, fue tan difícil, que dijimos: ‘bueno ya, esto ya’”, reveló.

Según Martínez, la relación con su pareja será para siempre, pues, si lograron terminar una película juntos, en medio de tantas dificultades, es porque definitivamente son el uno para el otro.