Chofer de Shakira revela la “desilusión” que fue trabajar con ella: “te grita”

Los señalamientos contra Shakira desde que lanzó El Jefe junto a Fuerza Regida, han continuado. Pareciera que varios extrabajadores suyos están dispuestos a demostrar que la cantante colombiana no es como se cree en la cotidianidad, por lo menos cuando ejerce su rol de jefe.

Después de que una española llamada Chistian Cárdenas Becerra, coordinadora de publicidad, la acusara de maltrato con fuertes declaraciones. “Cuando pones por contrato que los figurantes, cuando tú pases, se tienen que levantar y ponerse de cara a la pared, no hay más palabras”, mencionó por medio de un video Cristina.

Luego, fue la bailarina mexicana Jenny García quien habló. “Ya no la respeto desde que trabajé con ella. Hice doce fechas con y no me pagó, y te voy a decir algo, hubiera trabajado con ella sin goce de pago, pero la manera en la cual nos trató a las bailarinas. Nos volteaba la cara. No nos decía gracias. Nos regañó mucho y nos sacó del escenario”.

Ahora es un conductor español que trabajó por unos días para la colombiana en Madrid. Esta vez el extrabajador no solo señaló a la cantante reiterando que es tacaña, como también lo dijo Cristian Cárdenas, sino que tuvo palabras para Tonino, incluso acusándolo de traicionar a su hermana.

También te puede interesar: “Shakira es la mujer más tacaña” asegura la exempleada de la cantante

Las declaraciones las dio el conductor al programa Socialité, de Telecino. “Confirmo que la experiencia con Shakira y su hermano Tonino durante 10 días en Madrid, fue una de las más desilusionantes de mi vida”, dijo al programa conducido por María Patiño.

Entre las exigencias de la colombiana indicó que incluso hay unas que son “peligrosas”, como por ejemplo: “Voltear el espejo central del vehículo hacia abajo, porque según ellos, podías tener la tentación de mirarla”.

Conductor español acusa a Tonino de filtrar información

Sobre el hermano de la cantante y mano derecha. Dijo: “Tonino se sienta en el asiento del copiloto, y te grita continuamente. Juega a que ella es ajena a la situación, cuando Shakira es totalmente consciente, y presencia de manera benévola, cada una de las situaciones negligente”, dijo.

Luego indicó que el de alguna manera traiciona a su hermana filtrando información a los medios: “Culpa a choferes y empleados de cualquier índole de filtraciones, cuando era él el que estaba totalmente compinchado con los paparazzi. Claramente, les daba indicaciones por teléfono, por ejemplo: ‘Shaki ya no sale’”, dijo el conductor en declaraciones que rápidamente han sido reproducidas por los principales portales españoles.

El conductor acusó a Tonino de ser quien filtra información de Shakira, su hermana. Fotografía por: Getty Images

Al final dijo que tanto Shakira como su hermano son tacaños. “No dan propina. Te piden encargos, que los adelantes tú de tu bolsillo y luego te ves prácticamente mendigándoles para que te devuelvan el importe que tú has anticipado de tu bolsillo para sus caprichos”.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento