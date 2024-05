Carlos Calero de ‘Día a Día’ cumplirá un gran sueño: “tengo los nervios al cien”

Carlos Calero se ha ganado el corazón de millones de colombianos, no solo por su profesionalismo como presentador de televisión durante más de 20 años, sino también, por su carisma con el público que lo ha apoyado desde los inicios de su carrera en los medios de comunicación.

Carlos Calero, presentador de 'Día a Día'. Fotografía por: Cortesía

El barranquillero es recordado por haber sido presentador de Noticias Caracol, en 1998; Sábados Felices, en el 2002; 100 colombianos dicen, en el mismo año; Gran hermano, en el 2003; Hay trato y Día a Día, en el 2005; Yo me llamo 2019, 2021, 2023; La Descarga, 2022, entre otros. Actualmente, hace parte de Día a Día, el matutino de Caracol Televisión.

Carlos Calero debuta en las tablas con ‘Curriculum: un bolero con Calero y algo más’

Este fin de semana, Carlos Calero se presentará en el ‘Teatro ABC’ con su show Curriculum: un bolero con Calero y algo más, con el que le rendirá un homenaje a las mamás por medio de los boleros.

En diálogo con Vea, el presentador y cantante habló de lo emocionado que está por asumir este nuevo reto personal y profesional.

“Este es un sueño de hace dos años, cuando empezaba a investigar acerca de los boleros y miraba las letras. Yo tengo una buena colección de acetatos, y me encontraba con esos boleros con los que crecí... Yo decía que esa era música de viejos, pero yo soñaba cantando en un teatro y ese sueño este fin de semana se hará realidad”, aseguró.

Su mamá, quien falleció hace cuatro meses, ha sido su fuente de inspiración, así como también su esposa Paulina Ceballos, mamá de sus dos hijos Sofía y Carlos.

“En el fondo ella está ahí, me ha impulsado mucho para hacerlo, hace cuatro meses se fue, pero todos los días está aquí conmigo, la siento, es un homenaje a ella, a mi esposa, a mi suegra, a todas las mamás de Colombia y las que van a ir ese par de noches a disfrutar de esos boleros, es un gran homenaje”, afirmó.

¿Cómo inició Carlos Calero en la música?

La música ha corrido por sus venas desde que era un niño. En su etapa de colegio, Carlos Calero comenzó a proyectar su voz participando en algunos concursos y cantando en eventos familiares y fiestas de sus amigos. Por eso, tantos años después, el barranquillero quiere rendirle un homenaje al género musical con el que creció y por el que le tomó un gran amor a la música.

“Lo he hecho toda la vida, desde los 10 años estoy cantando cuando agarré por primera vez una guitarra. En mi adolescencia me invitaron a todas las fiestas de 15 años y eran orquestas y a mí me gustaba cantar y pararme con una orquesta. Dios me regaló este don. Me aprendía las canciones muy rápido. Llegué a Bogotá a estudiar y entré a la orquesta de la universidad, participé en un programa exitoso y me lo gané, seguí cantando toda mi vida, con mis hijos cantamos también, hacemos buenos karaokes, es un buen momento para con todo el respeto que se merece un teatro y los profesionales de la música y el canto, pero dije, ‘es ahora, me voy a atrever a pararme ahí y disfrutarme una noche a ver qué se siente y que la gente cante esos boleros y que me acompañe a escuchar parte de mi historia’.

Tengo los nervios en estos días al cien por ciento porque es una gran responsabilidad y si me voy a parar ahí tiene que ser algo donde me sienta seguro, tranquilo y donde transmita esa tranquilidad, para que la gente disfrute de esa noche de boleros. Va a ser muy agradable”, dijo.

¿Carlos Calero dejará la televisión por la música?

A raíz de este proyecto musical, muchos de sus seguidores han pesando que, posiblemente, Calero se retirará de la televisión para dedicarse de lleno a la música. Sin embargo, no será así, pues es algo alterno que realizará este fin de semana.

“No me he lanzado todavía como cantante, yo simplemente voy a hacerle un homenaje a las mamás, por supuesto que no quiero una carrera profesional en la música, quiero disfrutarme un momento de estar en un teatro parado, que soy una persona común y corriente, que me vean cantar y yo sentirme bien cantante. Mi familia me dijo ‘hazlo, no pierdes nada, hay mucha gente que va a saber que tú cantas porque hay muchos que de pronto no saben’. Esto es el inicio no de una carrera musical pero sí de un show que la gente va a disfrutar”, puntualizó.