Carin León se confesó con Vea: nuevos proyectos y datos curiosos de su carrera

Carin León es uno de los cantantes latinoamericanos más populares del momento, pues ha sabido hacerse un lugar en el género regional mexicano implantando su propio estilo.

De igual manera, este músico oriundo de Hermosillo (capital del estado mexicano de Sonora) ha logado hacer nuevas y exitosas versiones de canciones que han marcado la historia de la música hispana, como es el caso de Tú (Noelia), Si una vez (Selena), Si tu amor no vuelve (Binomio de oro de América) y Moscas en la casa (Shakira).

Carin León Fotografía por: Leonardo Sánchez - Revista Vea

¿Por qué su nombre artístico es Carin León?

En entrevista con la Revista Vea, el artista de 34 años abrió su corazón y habló sobre varios temas, como, por ejemplo, el origen de su nombre artístico.

Te puede interesar: ¿Luna Pernía, hija de Gregorio Pernía, estará en ‘MasterChef Celebrity’? Esto le dijo a la Revista Vea

“Yo me llamo Oscar Díaz de León y hay quienes me llaman Oscarin, de ahí que me haya puesto Carin. Es algo de lo que no estaban seguras algunas personas al principio, pero se convirtió en un sello y no hay dos en el mundo”, aseveró en charla con este medio.

Los proyectos musicales que prepara Carin León

El mexicano llegó a Bogotá en días recientes para lo que será su primer concierto en Colombia, realizado en el Movistar Arena el pasado 3 de noviembre. Sin embargo, también aprovechó su primera visita a la ciudad para grabar varias de las canciones que harán parte de su próximo trabajo discográfico.

“En este momento estamos trabajando en un nuevo álbum, que sale en los primeros meses del otro año, y se viene con muchas sorpresas. De hecho, aquí en Bogotá vinimos a grabar algunas canciones, pero no habrá colaboraciones con ningún artista colombiano en este proyecto“, explicó en los micrófonos de la Revista Vea.

Puedes leer también: María Cecilia Botero habló en exclusiva sobre ‘La venganza de Analía 2′ y del papel de Paola Turbay en la historia

Por último, Carin León habló sobre las altas expectativas que tiene para sus próximos años de carrera profesional: “Yo creo que el éxito es un concepto muy amplio y que, para considerar que se ha alcanzado, todavía falta mucho, pero soy ambicioso y tengo muchas cosas por lograr, no me conformo con lo que he hecho hasta ahora. Siento que falta mucho todavía, aunque estoy agradecido con Dios y con mi gente por lo que hemos conseguido“.

¿Cómo le fue a Carin León en su concierto en Bogotá?

El intérprete de música regional brindó un show magno en el Movistar Arena, en el que estuvo apoyado por el cantante colombiano Pablo Ocampo.

Los asistentes al evento corearon y cantaron temas como Primera cita, Según quién, Ni me debes ni te debo, Que vuelvas, entre muchos otros.

Tras casi cuatro horas de presentación, Carin León agradeció a su público en Bogotá, al que calificó como uno de los más “chingones”, y le prometió regresar cargado de sorpresas:

“Muchas gracias Bogotá por todo este cariño, por haber hecho sold out en nuestro primer concierto. Me voy muy contento y agradecido con todos”.