Ángela Carrasco se desmayó en pleno concierto mientras cantaba, ¿qué le pasó?

La cantante dominicana Ángela Carrasco, famosa en las décadas de los 80 y 90 por interpretar baladas como ´Quererte a ti´ Y ´Callados´ y por cantar junto al ídolo español Camilo Sesto estaba presentándose en un concierto en la ciudad de San Diego en Estados Unidos cuando sufrió un delicado quebranto de salud.

La artista de 72 años, que regresó a los recitales para rendirle un homenaje a su amigo, el fallecido Camilo Sesto, al parecer se sintió mal y empezó a cantar sentada sobre un borde del escenario. Carrasco entonaba un trozo de su éxito ´Quererte a ti´ cuando dejó de lado el micrófono y empezó a mirar hacia el lado, en lo que parece una clara señal de pedida de ayuda, pues no se sentía bien.

Ángela Carrasco se sintió mal en pleno show

Una de las personas que estaba detrás de bambalinas acude a ella y es entonces cuando la artista se pone de pie y habla algunas palabras con este hombre, pero evidentemente no está bien. EN las imágenes que circulan en redes sociales se ve que el equipo no cayó en la cuenta de que el malestar de la dominicana era delicado y no le llevó una silla, a pesar de que se rumora la solicitó. Es entonces cuando ella, rodeada de otro par de personas en escena, se desmaya en planeo escenario.

“Quiso continuar, pero ya no podía cantar, se tardaron mucho, siento yo, porque la dejaron unos minutos, llegaron unas personas y le siguen preguntando hasta que se desmaya. Acuérdense que hay cosas de emergencia, si el habla está rara, si la cara se mueve, ese tipo de cosas es par córranle al hospital, (puede ser) un ataque isquémico (breve accidente similar a un derrame cerebral) (lo que me pasó a mí) o un infarto, uno no sabe, es de urgencia, si es algo más complicado, ya no te pueden ayudar”, dijo la conductora Ana María Alvarado del programa ‘Sale el sol’, que divulgó las preocupantes imágenes.

Al momento, la agencia de representación o mánager de Ángela Carrasco no ha emitido algún boletín oficial o información para conocer cuál es el estado de salud de la cantante también conocida como “la Dama del Caribe”.

