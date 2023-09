Adrián Parada, de ´MasterChef´, presenta su ´Reporte de daños´ después del reality

Adrian Parada ya había anticipado en sus redes sociales hace varios días que MasterChef había experimentado un agotamiento fuerte, pues tuvo un tiempo en el cual las preparaciones no se le daban o no cumplían con la expectativa de los jurados. El comediante paisa, de quien se dice sería uno de los fuertes aspirantes a llevarse el premio como MasterChef Celebrity 2023, ya no está grabando el programa, pero pese al cansancio decidió retomar su vida laboral, en la que combina la música y la comedia, y está desde el 13 de septiembre en una breve temporada en Bogotá con su Stand up comedy Reporte de daños en el teatro Arlequín de Casa E Borrero.

Parada reveló a Vea las razones que lo llevaron a presentarse en público mientras al aire aún participa en el reality de cocina.

Adrián Parada aprovecha su cuarto de hora

Comenzó indicando que, en efecto, se presenta por la coyuntura del reality de cocina. “Precisamente es para aprovechar el momento (de MasterChef) si no es ahora es cuándo. Dije: ´ aprovechemos el momento de exposición más alto y pues a ver qué pasa´. La temporada la conforman ocho fechas, es todo septiembre miércoles y jueves en casa E”.

El stand up comedy es un género ampliamente conocido en el país y hay bastante oferta ¿qué tiene el suyo que lo haga distinto?

“De entrada porque le meto música original, yo soy músico de la Universidad de Antioquia, entonces todas las canciones son originales, tanto letras, como música y las toco. Son temas de comedia porque generalmente la música en el humor son solo parodias”.

¿Y qué temáticas aborda?

“Por ejemplo hay una que habla del despecho pero no del normal, sino del despecho cuando una pareja te termina y te queda debiendo plata; hay otra, que habla de la tristeza cuando a uno le salió un aguacate podrido y esto es un tema pop. Un reporte de daños ese recuento que uno hace de la vida, un inventario de qué me ha pasado, cuáles son mis tragedias hasta ahora… Es vivencial y tiene que ver con cosas que nos pasan a todos, a veces muy grandes y a veces anécdotas pequeñas”.

Adrián estará en temporada durante todo septiembre en Casa E Borrero. Fotografía por: cortesía

“Soy muy ñoño, obsesivo”: Adrián Parada

Llegar a un espectáculo de comedia no es un hecho fortuito ni un golpe de suerte o fruto solamente de la inspiración para Adrián Parada. Todo lo contrario, así como se ha visto en su faceta como cocinero, en su rol de comedia es un hombre disciplinado que procura aprender permanentemente. También habló de su proceso de creación. “Soy muy ñoño, obsesivo. La gran mayoría cogemos el celular y escribimos ideas que nos van llegando. Ya después uno se sienta a pillar esas ideas. No son chistosas, son solo ideas. Por ejemplo: la gente que te habla por Whastapp y te responde mucho después, eso es una idea solamente. Después uno coge la técnica para escribir y va creando. Yo soy muy ñoño para eso, me compro el libro, estudio. Soy obsesivo. Ya después vas trabajando y le sacas la exageración, la comparación, lo divertido”, revela Adrián dejándonos ver que en su celular tiene notas y más notas que seguramente se convertirán en parte de sus presentaciones.

Y a pesar de lo estricto y estudioso que puede ser para sus proyectos, Adrián no es un hombre que planee demasiado, todo lo contrario. Así lo dejó ver cuándo lo indagamos sobre a dónde quiere llegar con la comedia y la música, pues es intérprete de guitarra, trompeta y saxofón “Soy un autodidacta, mucho lo he aprendido en videos de Yotube, ahí está el conocimiento…. Trato de vivir el presente, no es de los que dicen que sueño con el gran escenario. Yo voy relajado porque siento que la cabeza s eme va para allá”.

Por ahora, la prioridad de Adrián es presentar una temporada de Reporte de daños impecable.

