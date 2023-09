Luisito Comunica fue golpeado por vendedor ambulante “Todo por no comprarle”

El famoso influencer mexicano Luisito Comunica fue víctima de una combinación de flagelos que golpean fuertemente algunas ciudades latinoamericanas: la intolerancia y la inseguridad. En sus historias Luisito dio a conocer que fue víctima de una fuerte agresión, por parte de un vendedor ambulante.

Reveló que todo sucedió cuando sacó a pasear a su perro y que en el momento sintió miedo, pero no tuvo forma de acudir a la policía. Lo más grave fue que notó que su agresor portaba un arma cortopunzante y por eso su reacción fue clara. Esto fue lo que sucedió.

Vendedor callejero agredió a Luisito Comunica que iba con su perro

“Fue uno de estos cuates que venden paletas en la calle y estuvo muy raro, de verdad muy loco. Todo fue básicamente porque no le quise comprar una paleta... Yo solo salí al parque con mi perrito. Estábamos caminando, llega un güey a ofrecer una paleta. Le digo que no y me dice ‘Pin... mam...’. Yo le contesto y entonces se aceleró y dijo ‘Tú me pelas la ve...’ y hacía así en la bolsa, como que algo filoso me enseñaba”, dijo en sus historias el mexicano que es muy popular por sus videos de viajes y experiencias, cuyo nombre de pila es Luis Arturo Villar.

“Tenía un cuchillo”, comentó Luisito Comunica sobre su agresor

“Mostraba algo en su bolsillo y me asusté. Mi respuesta inmediata fue empezar a grabar y me decía ‘Yo sé quién eres, que seas famoso me vale, yo te rajo tu ma...’. Entonces dije ‘Este güey tiene un cuchillo’. Dije ‘Si empiezo a grabar no me va a hacer nada, es mi manera de defenderme’. Pero pues no. Vaya que estaba muy equivocado”, destacó sobre el inquietante momento donde decidió no responder a la agresión por temor y suspendió la grabación de lo que sucedía en la calle, pero con la intención de denunciarlo. “Este güey es el que me pegó y tiene un cuchillo en la bolsa, yo lo vi... Pero se fue. No me dio tiempo de llamarle a la policía”, indicó el influencer que finalizó diciendo que le quedó una clara lección de lo ocurrido.

“Quiero agradecer a las personas de la calle que se metieron e intervinieron porque evitaron que pasara algo peor... La moraleja de esto es que cuando nos metamos en algún problema en la calle o así, mejor no responder, mantener de lejitos, porque no sabemos si la persona delante de nosotros va a ser una persona violenta que pierde rápido la cabeza o que tuvo un mal día”, concluyó.

