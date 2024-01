Actor Nikolás Rincón, de ‘Arelys’ se cayó de un techo y debió ser operado

Nikolás Rincón, a quien vimos como don Ciro, el enamorado de la mamá de Arelys en la bionovela Arelys Henao, canto para no llorar estuvo varias semanas en la Amazonia colombiana grabando el programa Respira Amazonía, de Señal Colombia.

Allí, en sus actividades como conductor del espacio sorteó situaciones entre selva, montaña, lluvias, soles intensos y todo lo que implica la variedad de esta región. Para comienzos de diciembre el actor, que veremos próximamente en el proyecto Devuélveme la vida, una de las apuestas de Caracol para este 2024, se ocupó de los asuntos familiares y quiso ir a adecuar y organizar la casa de recreo que posee su familia fuera de Bogotá.

Lejos estaba de saber que, en un lugar tranquilo y apacible, donde siempre ha encontrado tranquilidad, sufriría un delicado accidente que lo incapacitaría por semanas. “Había ido solo y después de un día de trabajo donde estuve organizando los árboles, las maticas y ya en la tarde, me estaba subiendo al techo de la casa, para hacer unas mejoras, en una escalera. Cuando estaba ya a punto de llegar, la escalera se rodó y me vine para abajo. Caí sobre la pierna izquierda y el hueso astrágalo se hizo añicos, quedó pulverizado”.

El especialista le dijo al actor que es una fractura extraña que implicó una cirugía, que le practicaron diez días después, cuando la pierna se había desinflamado.

Nikolás Rincón reflexionó sobre el accidente y concluye que es un llamado de atención de la vida misma Fotografía por: Felipe Marino

Nikolás Rincón pasó Navidad en clínica

EL 23 de diciembre Rincón no estaba buscando obsequios navideños y pensando en la cena, sino recluido en una clínica. Allí reflexionaba sobre la paradójica situación. No le había pasado absolutamente nada, ni un rasguño en una zona de riesgo como lo es la Amazonia, a lo largo de dos meses, y en casa había tenido solo unas horas para experimentar un delicado accidente que lo condenaba a un largo periodo de recuperación.

Revista Vea visitó a Nikolás en su apartamento en Bogotá y reveló que aún no empieza las terapias, pero lo que si es definitivo es que su incapacidad continúa por varias semanas.

En este tiempo ha tenido oportunidad de meditar sobre lo ocurrido y ya tiene sus propias conclusiones que van más allá de pensar que se trató solo de un evento.

“Siento que esto que me ha pasado es la vida hablándome, queriéndome decir cosas”. El también director y escritor audiovisual se refiere al afán y actividad permanente que llevaba desde hace un buen tiempo.

“Venía en un ritmo muy acelerado de mi vida desde hace unos años y a raíz de la muerte papá, que este año cumple 7 años de haber fallecido, asumí una serie de responsabilidades de orden familiar que estaban en cabeza de él y eso, sumado a mis actividades de siempre, pero también con el interés de trabajar proyectos personales ocasionó que estuviera frenteando en muchos aspectos”. Confiesa que esto e salgo que lo ha llenado de satisfacción, sin embargo no puede negar que muchos de sus proyectos o sueños han quedado en stand by o pausa por cumplir con los compromisos. “Por ejemplo escribir, siempre decía que habría después un buen momento para ello, pero sabemos que, en realidad, ese momento no llega”.

Entendiendo el mensaje del universo, Nikolás ahora sin salir y en su casa ha tenido tiempo de ocuparse de eso. Escribe, toca piano y se concentra en sus metas y sueños. Adicionalmente, ha encontrado la oportunidad de encontrarse consigo mismo. Rincón no es practicante de ninguna religión, ni le interesa, prefiere cultivar el espíritu y lo hace con su cercanía al budismo, que tiene desde hace más de una década a través de un maestro de la materia conocido como Thay.

Por ahora, el actor que también vimos en La ley del corazón, escribe sus proyectos personales mientras espera que sus dos más recientes proyectos Devuélveme la vida, donde interpreta a un francés llamado Erik Guinan y The Big Cigar, producida por Don Cheadle, donde personifica a un policía mexicano, que corresponde a una serie estadounidense grabada en inglés, se estrenen.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento