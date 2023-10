The Weeknd se lució en Bogotá. Aquí lo mejor del show y los famosos que asistieron

Anoche el Estadio Nemesio Camacho El Campín brilló y bailó con las luces y sonidos de la gira After Hours Til Down Global Stadium Tour de The Weeknd, una de las figuras del pop mundial más importantes de la actualidad que eligió a Bogotá como parte de sus paradas por Suramérica en un impresionante concierto presentado por Ocesa Colombia. Más de 35 mil espectadores, entre los que se encontraban decenas de personalidades de la farándula nacional, disfrutaron de dos horas del show del multipremiado artista canadiense que inició desde temprano con la antesala del productor de hip hop estadounidense Mike Dean y del discjockey haitiano-canadiense Kaytranada.

Te puede interesar: ‘Taylor Swift llega a Colombia con su The Eras Tour ¿Cuándo y dónde verla?’.

1/7 Vanessa Domínguez, Julieta Piñeres y Laura Tobón Fotografía por: REVISTA VEA - Leonardo Sánchez 2/7 Llane y Maurizio Mancini Fotografía por: REVISTA VEA - Leonardo Sánchez 3/7 Claudia Arciniegas y Kevin Bury Fotografía por: REVISTA VEA - Leonardo Sánchez 4/7 Manuel Medrano y David Palacio Fotografía por: REVISTA VEA - Leonardo Sánchez 5/7 Bako, Daniela Arias, Marisol Gómez y Pablo Balaguera Fotografía por: REVISTA VEA - Leonardo Sánchez 6/7 Diana Mina y Harold Rodríguez Fotografía por: REVISTA VEA - Leonardo Sánchez 7/7 Camila Basto y Carlos Montoya Fotografía por: REVISTA VEA - Leonardo Sánchez Fotografía por: REVISTA VEA - Leonardo Sánchez Vanessa Domínguez, Julieta Piñeres y Laura Tobón

UN MONTAJE DESLUMBRANTE

Luego de las presentaciones de Mike Dean y Kaytranada, por separado, a las 9:00 p.m. entró en escena The Weeknd en medio de un deslúmbrate montaje escenográfico protagonizado por un escenario inspirado en una cinematográfica metrópoli la cual se extendía por toda la cancha del Estadio en Campín de Bogotá gracias a una pasarela de más de 40 metros de longitud en la que se posó una muñeca o robot gigante y una gran luna flotante. Un paisaje apocalíptico y futurista lleno de laser, estructuras metálicas y efectos especiales con los que el artista interactuó junto a sus bailarinas.

1/10 Concierto the weeknd Fotografía por: REVISTA VEA - Leonardo Sánchez 2/10 Concierto the weeknd Fotografía por: REVISTA VEA - Leonardo Sánchez 3/10 Concierto the weeknd Fotografía por: REVISTA VEA - Leonardo Sánchez 4/10 Concierto the weeknd Fotografía por: REVISTA VEA - Leonardo Sánchez 5/10 Concierto the weeknd Fotografía por: REVISTA VEA - Leonardo Sánchez 6/10 Concierto the weeknd Fotografía por: REVISTA VEA - Leonardo Sánchez 7/10 Concierto the weeknd Fotografía por: REVISTA VEA - Leonardo Sánchez 8/10 Concierto the weeknd Fotografía por: REVISTA VEA - Leonardo Sánchez 9/10 Concierto the weeknd Fotografía por: REVISTA VEA - Leonardo Sánchez 10/10 Concierto the weeknd Fotografía por: REVISTA VEA - Leonardo Sánchez Fotografía por: REVISTA VEA - Leonardo Sánchez Concierto the weeknd

Te puede interesar: ‘Shakira, Karol G y otros colombianos nominados a los Latin GRAMMY 2023′.

LAS CANCIONES DE THE WEEKND

Fueron dos horas de música, espectáculo visual y baile con más de 37 canciones interpretadas por la prodigiosa voz de The Weeknd, temas que hacen parte de toda su discografía compuesta por 5 álbumes de estudio. Por medio de canciones como Starboy, Take My Breath, Can’t Feel My Face, After Hours, Die For You, Earned It, Lost In The Fire, Call Out My Name, Save Yours Tears, In Your Eyes y Blinding Lights, entre muchas otras, el canadiense demostró porqué es considerado toda una estrella de la música y es hoy uno de los artistas más escuchados en plataformas de streaming.

Te puede interesar: ‘Paulina, Ariadna y Karol G entre las mejor y peor vestidas del Paris Fashion Week’.