Taylor Swift llega a Colombia con su ‘The Eras Tour’ ¿Cuándo y dónde verla?

Taylor Swift es una de las cantantes de pop y country más cotizadas y admiradas de la actualidad, muestra de ello son sus numerosos éxitos globales, récords, premios y ventas de discos y entradas para sus conciertos, cifras que ratifican su estatus y la vigencia de esta estrella de la música global. Precisamente, el ‘The Eras Tour’ ha sido catalogada como una de las giras más exitosas de una artista femenina en los últimos años, solamente superada por Madonna (2008) y Beyonce (2023).

TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR EN COLOMBIA

Aunque a principio de año las Swifties colombianas recibieron con tristeza la noticia de que la gira ‘The Eras Tour’ no llegaría al país, aún les queda algo por celebrar. Hoy se confirmó que la película que documenta el tour de la cantante norteamericana sí llegará a nuestro país y se estrenará al igual que en Estados Unidos el próximo viernes 13 de octubre en salas de cine, así lo anunció Cinemark y Cine Colombia, “Swifties, preparen sus friendship bracelets. Taylor Swift: The Eras Tour en todos nuestros Multiplex”. La preventa ya está disponible y se espera que agote rápidamente.

QUÉ ES EL ‘TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR FILM’

‘Taylor Swift: The Eras Tour Film’ es un alucinante documental que registra los mejores momentos del inicio de la gira de la artista norteamericana durante 170 minutos de duración. La cinta hace un recorrido por algunas de las fechas de las cinco etapas del tour, catalogado uno de los de mejor producción y calidad artística de las últimas décadas. Esta gira inició en Estados Unidos el 17 de marzo del 2023 y terminará el 23 de noviembre del 2024 en Canadá, momento para el cual habrá visitado los cinco continentes y presentado 146 conciertos, llegando en Latinoamérica solamente a México, Brasil y Argentina. En Colombia lo podremos ver en cines desde el próximo viernes 13 de octubre.

