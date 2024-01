Afterlife confirma cartel de DJs para su segunda fiesta electrónica en Medellín

El espectáculo Afterlife, reconocido en todo el mundo por una propuesta de música electrónica del más alto nivel mezclada con una puesta en escena audiovisual sin precedentes y siempre innovadora, regresa a Colombia de manos de sus fundadores, el dúo de DJs Tale Of Us, quienes en su segunda visita a Medellín como parte de su gira por Latinoamérica vendrán acompañados de más artistas.

CARTEL DE DJS AFTERLIFE MEDELLÍN 2024

Breakfast Club y Páramo Presenta, organizadores del evento en Colombia, revelaron el resto del cartel de artistas que acompañarán al dúo anfitrión en Afterlife. Serán dos días con los toques de Tale Of Us, Argy, Woo York, Omnya y el show ‘We Dont Follow’ de Mrak en el día 1. Para el día 2 volverá a estar Tale Of Us junto a Cassian, Recondite, Kasia y el show ‘Genesys’ by Anyma.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SERÁ AFTERLIFE MEDELLÍN?

Este año Afterlife se celebrará durante dos días en el Estadio Cincuentenario de la ciudad de Medellín. El viernes 2 y sábado 3 de febrero la capital paisa se prepara para vivir una de las mejores fiestas electrónicas que se presentan en el mundo. Las entradas para esta puesta en escena llena de música y tecnología están disponibles por medio del portal de ETicket.co.

