Récord de The Weeknd en Spotify: estas son las 10 más escuchadas del stream

Esta semana se conoció que la canción ‘Blinding Lights’ del artista canadiense The Weeknd se posicionó como la primera en alcanzar el récord de cuatro mil millones (4MM) de streams en Spotify, convirtiéndose en el tema más escuchado de la historia de esta plataforma y única en alcanzar la nada despreciable cifra en cualquier tipo de servicio de reproducción en línea.

Hace poco The Weeknd presentó 'Blinding Lights' en el Campín de Bogotá Fotografía por: Leonardo Sánchez

EL TOP 10 DE SPOTIFY

Apropósito de este récord que ratifica a The Weeknd como uno de los artistas más influyentes de la industria de la música y el más escuchado del mundo en Spotify con 114 millones de oyentes al mes, te presentamos las canciones que le siguen el paso a ‘Blinding Lights’ con el objetivo de superar los 4 mil millones de escuchas en la plataforma. Aunque solo un tema le pisa los talones al éxito del canadiense del álbum After Hours del 2020, hay otras dos que también superan los 3 mil millones de streams y seguramente subirán. Aquí el top 10 de las más escuchadas en Spotify.

1. BLINDING LIGHTS – THE WEEKND

(4,003 Millones de reproducciones)

2. SHAPE OF YOU – ED SHEERAN

(3,748 Millones de reproducciones)

3. SOMEONE YOU LOVED – LEWIS CAPALDI

(3,127 Millones de reproducciones)

4. SUNFLOWER – POST MALONE y SWAE LEE

(3,079 Millones de reproducciones)

5. DANCE MONKEY – TONES AND I

(2,962 Millones de reproducciones)

6. STARBOY – THE WEEKND y DAFT PUNK

(2,914 Millones de reproducciones)

7. ONE DANCE – DRAKE, WIZKID y KYLA

(2,912 Millones de reproducciones)

8. AS IT WAS – HARRY STYLES

(2,909 Millones de reproducciones)

9. STAY – THE KID LAROI y JUSTIN BIEBER

(2,886 Millones de reproducciones)

10. ROCKSTAR – POST MALONE y 21 SAVAGE

(2,842 Millones de reproducciones)

