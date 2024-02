Verónica Orozco revela los miedos que tuvo para interpretar a Arelys en la novela

Verónica Orozco no conoce la vida fuera de las pantallas. Desde que era una niña se familiarizó con el trabajo artístico, pues su padre, el actor Luis Fernando Orozco la llevaba a ensayos y grabaciones; esa era su cotidianidad, distinta a la de sus compañeros de colegio, pero muy similar a la de sus hermanas Juliana y Ana María, esta última mundialmente conocido como Betty la fea.

La actriz bogotana recuerda que desde sus 5 años soñaba con ser cantante y en busca de ese sueño se presentó y terminó siendo parte de un inolvidable proyecto llamado Oki Doki. Hoy en día algunos todavía la reconocen por el personaje que allí representó, Vainilla.

Buscando la música terminó convertida en una de las mejores actrices de su generación y se puede decir que ha demostrado una y otra vez que estaba destinada para el camino artístico. Ahora encarna el rol estelar en Arelys Henao, Aún queda mucho por cantar y sigue confirmando su casta. Allí hace las dos cosas que más disfruta: cantar y actuar.

Revista Vea sostuvo una charla tranquila y espontánea con la actriz y descubrió a una mujer sencilla, que incluso parece no corresponder al competido y a veces agobiante y atribulado mundo artístico. En su caso, los años en el medio han sido aleccionadores y en vez de convertirla en un ser competitivo que sufre por brillar y ser la primera, la ha transformado en una mujer serena, que no sufre, pero que se apasiona por lo que le gusta hacer; tampoco se traza grandes metas, prefiere el día a día.

Verónica Orozco: Así descubrió y construyó a Arelys Henao

¿Cómo fue meterte en la piel de Arelys, te generó miedo remplazar a Mariana Gómez, quien la interpretó en la primera temporada?

No me generó ese tipo de miedo. Nunca estoy pensando en la comparación; cada uno tiene como sus caminos, sus formas, como el guion de su propia carrera. Nunca tuve eso en mente, no hablé con Mariana (Gómez) antes de hacer el casting, ni vi nada. El temor que tenía es que no había cantado música popular, me fascina, pero no lo había hecho. El segundo temor era interpretar a un ser que está vivo, vigente… ese me parecía un reto muy grande.

¿Conocías antes de la novela a Arelys o tuviste alguna cita con ella?

No la conocía, empecé a meterme en su mundo oyendo sus canciones, apropiándome de ellas. Ya después nos fuimos a tomar un café en el aeropuerto. Ella me estaba invitando a su casa en Medellín quería que yo fuera un par de días, que conociera su casa, su ambiente, pero yo no pude porque estaba en ensayos con los directores, pruebas de vestuario y me quedaba imposible viajar a Medellín. Ella un día me llamó, estaba en el aeropuerto, venía de una gira muy larga por varias ciudades. Me dijo ´Vero voy a estar cuatro horas en El Dorado´ y le dije: ´Arelys voy para allá´. Ella salía para Medellín. Le dije a Santiago Alarcón (su esposo en la novela), él agarró su moto y en 20 minutos llegamos.

No sentamos con ella y su esposo cuatro horas a hablar, a contarnos un montón de cosas, de nuestras vidas, fue como un encuentro de amigas, fue un bonito, había familiaridad porque ella produce eso, confianza, tranquilidad…Pude vivir su sentido del humor, su desparpajo, su belleza con la gente, es una mujer linda y amorosa. Había visto todo el tiempo entrevistas y cosas de su trabajo, pero ahí ya fue conocerla como persona.

¿Cuál fue el reto más grande de Arelys?

Siempre sentí que iba a hacer una Arelys inspirada en Arelys, pero no una fotocopia o una caricatura en ningún momento pretendí ser una Arelys exacta, era la versión de Arelys hecha por Verónica Orozco. El paisa me costó, a pesar de que yo tengo familia manizalita; tenía miedo de pasarme. Y sin duda las canciones, acercarme a su tonalidad, a su tesitura, a su forma de cantar. Me levantaba todas las mañanas y ponía canciones de ella, iba en el carro y ponía a Arelys, mejor dicho mi vida se volvió Arelys 100 por ciento y duré en esas como un mes…

