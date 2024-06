Exclusivo. Jorge Alfredo Vargas: estos son sus hijos y así vive su rol de padre

Una cantante que estudió Ciencia Política; una comunicadora y literata que desafía las alturas y un ingeniero que ama el fútbol. Así de distintos son los tres hijos de Jorge Alfredo Vargas. Se trata de Laura Maré, de 25 años, quien ya está acariciando la fama con su voz y sus composiciones; Sofía, de 23, quien está enfocada la docencia y estudia comunicación y literatura; y Felipe, de 21 años, que prefirió estar lejos de los medios y adelanta estudios universitarios de ingeniería industrial.

Los domingos en la noche se han convertido en el espacio familiar donde los cuatro, junto a la también presentadora, Inés María Zabaraín, la madre de los tres y esposa de Jorge Alfredo, comparten un tiempo especial, lejos de los afanes de la cotidianidad o los compromisos de fines de semana de cada uno, nos cuenta Jorge Alfredo que, justamente hace unos días estuvo reflexionando, a raíz de un informe de enfermedades mentales en jóvenes que desarrollaron en el noticiero, sobre la importancia de ser padre en tiempos en que asuntos como la salud emocional de los muchachos son tan vitales, pero lastimosamente “nadie nos enseña a ser papás. Lo único es con el ejemplo y en mi caso, tuve la ventaja de mis papás que además fueron maestros, mi papá era profesor de mi mamá”, comenta el también periodista de Blu radio. Para él su buen balance como progenitor se debe a una combinación de aspectos favorables. Además de ese ejemplo, está la compañía idónea, que ha resultado ser en su caso su esposa.

“El papá es un buen amigo, pero no es el mejor amigo”, Jorge Alfredo Vargas

“La empresa de ser papás aquí es buenísima, tengo un buen socio. Inés María es muy buena mamá, ella gerencia el tema y es como en el sistema solar, ella es el sol y todos giramos alrededor suyo. Ella resuelve mucho temas. Muchas veces, no poquitas, no estamos de acuerdo, pero ella maneja unos temas y yo manejo otros. Eso sí, mi suegra un día nos aconsejó nunca desautorizarnos delante de ellos, ellos son inteligentes y saben cómo es, así que nunca lo hacemos”.

Otro aspecto que él tiene claro es la relación de amistad que se establece con los hijos. “Me enseñó que el papá es un buen amigo, pero no es el mejor amigo, no puede serlo. No puede confundir eso, se debe tener un límite que uno no puede pasar. Tú eres el papá y tienes que poner las reglas de juego”.

