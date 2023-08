César Escola de ‘Yo me llamo’: trabajo, vida familiar y su rol como padre

César Escola es un hombre sensible, organizado y siempre cordial, que no pude evitar emocionarse cuando recuerda que gracias a su gran amiga María Cecilia Botero llegó a Colombia y se quedó en nuestro país para trabajar con el director David Stivel, esposo de la actriz paisa. “Le dije, ‘María, yo me quiero quedar’”. Esa afortunada decisión le ha permitido desarrollar su carrera en el país y realizarse como padre. “He vivido más años en Colombia que en Argentina. Yo llegué de 27, tengo 62″, dice el jurado de Yo me llamo, quien se nacionalizó en el 2003, “con todas las de la ley”.

Te puede interesar: Conoce la verdadera profesión de César Escola, jurado de ‘Yo me llamo’

César Escola, jurado de 'Yo me llamo', es el protagonista de la más reciente portada de la revista Vea. Fotografía por: Hernán Puentes

César Escola en Vea

El maestro Escola habló sobre su vida cotidiana, de sus gustos, en especial por el hojaldre, la manera en que disfruta cocinar en casa, la forma en que se prepara, con meses de antelación, para estar todas las noches en Yo me llamo y la gran emoción que siente cada vez que un participante canta. César también se refirió en su charla con la revista Vea, al rol más importante de su vida: ser papá. El músico y productor contó con emoción, todas las circunstancias profesionales y personales que lo llevaron a convertirse en el padre de Martín, cuando el pequeño tenía 14 meses. Escola comentó sobre la manera en que vive la paternidad en sus diferentes etapas, que le han hecho recordar la manera en que se relacionaba con don Tito Escola y doña Vilma Becerra, sus padres.

Te puede interesar: Conoce la razón por la que César Escola rompió en llanto en ‘Yo me llamo’

Podrás enterarte de estas y más historias, así como de la divertida sesión fotográfica que acompaña esta entrevista exclusiva, todo en la edición impresa de nuestra publicación, que ya circula en toda Colombia.