Anahí de RBD: su historia de lucha detrás del éxito mundial

La actriz, bautizada como Anahí Giovanna Puente Portilla de Velasco, se convirtió en el regalo del día de la madre para su progenitora, Marichelo Portilla. Anahí llegó al mundo el 14 de mayo de 1983, en la capital mexicana, y cuando tenía tan solo 2 años participó en Chiquilladas, una producción de Televisa, donde compartió créditos con su hermana Marichelo. Tenía 6 años, y en 1989, cuando protagonizó Había una vez una estrella, junto a Pedro Fernández, tuvo su primer premio: un Ariel.

Anahí tiene 40 años, un matrimonio, dos hijos, 30 producciones de televisión y muchas luchas. Fotografía por: Cortesía @prensa_danna

Anahí era quien interpretaba Te doy un besito, tema con que el canal 5 de Televisa finalizaba la programación apta para menores y a los 10 años, en 1993, fue escogida para cantarle Mensajero del Señor al Papa Juan Pablo II, quien visitaba tierras aztecas.

A los 8 años protagonizó Ángeles sin paraíso, y después de participar en varias producciones, entre ellas Vivo por ella y El diario de Daniela, vino su primer protagónico juvenil, Primer amor: a mil por hora.

En el 2004, Anahí Puente asumió el rol que le daría la vuelta al mundo: Mía Colucci, la bella, pero caprichosa estudiante del Élite Way School en la serie Rebelde.

Así Anahí atravesó con éxito las situaciones difíciles

Pero no todo el ascenso a la fama fueron eventos maravillosos y aplaudidos, al tiempo con el estrellato Anahí libró sus propias batallas interiores que la retaron. En una entrevista con Joaquín López Dóriga recordó que a medida que se hacía más famosa también aumentaba el bullying que sufría en el colegio. “Fueron los meses más traumatizantes de mi vida. Lo crueles que podemos llegar a ser los niños, jóvenes, adolescentes.... fue durísimo, me pegaban chicles en el pelo, se sacaban los mocos, que feo que diga esto, pero me los embarraban en el uniforme, me decían hasta de lo que no...”. La actriz recordó que cambió de plantel escolar y que incluso, por su propia estabilidad, tuvo educación en casa. Muchas noches solo pedía en sus oraciones que sus compañeros la quisieran.

También luchó contra varios trastornos alimenticios que llegaron luego de lidiar con comentarios sobre su físico. En esa entrevista detalló que, a los 17 años, alguien de producción le indicó que las actrices de televisión exitosas eran flacas, y ella, aunque bonita, estaba ‘un poco gordita’. El comentario la marcaría por mucho tiempo. La anorexia y la bulimia llegaron incluso a poner en riesgo su vida, pues sufrió un paro cardíaco a los 18 años, producto de una baja de potasio. Al tiempo, volvió a enfrentar el matoneo, que ahora venía en medio de las grabaciones. Anahí Puente se desgarraba cuando escuchaba que algunos se burlaban de su problema de salud, y hasta la obligaban a comer delante de cámaras.

Pero Anahí no se dejó vencer y con autoridad de luchadora tomó las riendas del problema y se recuperó, poco a poco, pero de manera definitiva. Por eso hoy es una voz con autoridad, que habla desde la experiencia, de la lucha contra los trastornos alimenticios.